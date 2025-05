Webové stránky města Český Krumlov www.ckrumlov.cz prošly v posledních týdnech významnými úpravami, jejichž cílem je zefektivnit přístup k informacím a zlepšit uživatelskou přívětivost. Mezi hlavní novinky patří nasazení chytrého chatbota a modernizace vyhledávacího systému.

„Zavedení chatbota je krokem k tomu, aby veřejnost snadněji a rychleji našla to, co na webu města hledá, a to bez zdlouhavého proklikávání,“ říká Jan Lippl, tajemník městského úřadu.

Chatbot funguje jako pilotní projekt a využívá moderní technologie umělé inteligence, díky nimž se postupně zlepšuje. Je navržen tak, aby sloužil jako asistent při vyhledávání informací na webu města, a jeho výkonnost se zvyšuje s každou další interakcí.

„S chatbotem je potřeba komunikovat jako s člověkem – tedy klást dotazy přirozenou formou, podobně jako při běžném rozhovoru. K dalšímu rozvoji přispívá i zpětná vazba uživatelů, kteří mohou každou odpověď hodnotit pomocí ikony palce nahoru nebo dolů. Tyto podněty napomáhají systému lépe porozumět potřebám veřejnosti a zpřesnit výsledky vyhledávání,“ doplňuje Tomáš Železný, vedoucí Odboru informatiky.

Nové vyhledávání usnadňuje orientaci v obsahu

Současně s nasazením chatbota došlo k úpravě vyhledávací funkce. Web aktuálně zahrnuje více než 3 000 samostatných stránek, přes 6 000 dokumentů a více než 10 000 obrazových materiálů. Modernizované vyhledávání nyní umožňuje rychlejší a přesnější dohledání požadovaných informací napříč celým obsahem.

„Naším cílem je, aby se lidé na webu města snadno zorientovali i bez detailní znalosti úředního systému nebo odborné terminologie. Proto jsme vylepšili vyhledávač tak, aby přirozeným způsobem propojoval běžný jazyk s úředními daty,“ doplňuje Tomáš Železný.

Vyhledávací pole umístěné v pravé horní části úvodní stránky nabízí při interakci přehled nejčastěji hledaných výrazů. Algoritmus pracuje s klíčovými slovy vztahujícími se k životním situacím, agendám i jménům pracovníků úřadu. Systém je navíc schopen se dále učit na základě zadaných dotazů, čímž se jeho schopnost relevantního vyhledávání průběžně zlepšuje.