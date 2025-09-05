Když v červenci prší a je zima, srpen už to nedožene. Kempy o prázdninách strádaly

Jan Jakovljevič
  13:32aktualizováno  13:32
Zapomeňte na obrovské návaly, na zaplněné kempy a podobně. Hlavní roli o letních prázdninách hrálo tentokrát počasí. To v červenci vyhnalo návštěvníky ze stanů. Někde tržby klesly o polovinu. Sezona tak byla pro řadu provozovatelů horší. Ještě jim však může pomoci teplé září.
Kempy podél Vltavy na Českokrumlovsku byly na začátku července zaplněné.

Kempy podél Vltavy na Českokrumlovsku byly na začátku července zaplněné. | foto: MAFRA

Kempy, posezení, toalety. Vše je přehledně značeno.
Vltava a kempy kolem ní jsou v těchto dnech plné vodáků.
Místo pro karavany nabízí i kemp Paris u Suchdola nad Lužnicí.
S karavanem mohou turisté zastavit i v kempu Olšina v Boleticích.
Najít na přeplněných tábořištích místo pro stan nebo volné ohniště pro opékání špekáčků a večerní zpívání za zvuků kytary. To je pro návštěvníky mnoha jihočeských kempů pravidelně téměř nesplnitelný úkol. Jenže letos to bylo často jinak.

Jako podprůměrnou označil vodáckou sezonu provozovatel kempu Koruna na Českokrumlovsku Tomáš Nejedlý. „Nepřálo tomu hlavně počasí. V červenci bylo chladno a pršelo a za srpen už se to nedožene,“ přiblížil.

Provoz plánuje držet do poloviny září. Jestli se podaří slabý rok alespoň o trochu vylepšit, neumí Nejedlý říct. Všechno bude záviset na počasí. „Pokud bude hezky, tak by někdo ještě mohl přijet. Ale spíš to jsou krátkodobé víkendové pobyty nebo školní kurzy,“ nastínil.

Horší vodácký rok potvrzuje také Vojtěch Šíp z Ingetour. „Oproti předchozí sezoně máme malinko pokles. Zapříčinilo to především počasí v červenci a deště, kdy bohužel rezervace klesly,“ komentoval.

České kempy se plní. Lákají na wi-fi i animační programy

Extrémní propad ve srovnání s loňskem ale neočekává. Napomohla tomu silná školní návštěvnost v květnu a červnu, a také lepší druhý prázdninový měsíc. „Srpen byl naštěstí fajn a dohnal to,“ potěšilo Šípa.

Ingetour provozuje i několik kempů na vltavských březích. Ani ty se při mizerném počasí nevyhnuly úbytku návštěvníků. „Záleží to i na počtu půjčených lodí. Když jejich počet klesne, tak je i méně ubytovaných vodáků v kempech,“ podotkl Šíp.

Méně vodáků na Vltavě si kvůli deštivému počasí objednalo lodě i v půjčovně Lora. „Je to jako každý rok. Když je ošklivo, tak to půlka lidí zruší. Nebo tedy třetina to zruší a z těch zbývajících dvou třetin se to tak nějak pokrátí,“ poznamenal provozovatel půjčovny Robin Kropáček.

O dvacet procent méně

Slabší rok hlásí také na Lužnici v půjčovně lodí Samba. Ve srovnání s tím loňským byl o dvacet procent horší. „Letos byl start opravdu pozvolný a počasí na Lužnici někdy příliš vodákům nepřálo. Řeka se také potýkala s nižším stavem vody. Jsou to momentálně moje odhady, konkrétní statistiky budu mít později,“ popsala Martina Halló.

Když byla předpověď počasí horší, vodáci své objednávky rušili nebo přesouvali na jinou řeku. Půjčovna totiž obsluhuje rovněž Sázavu, Ohři, Moravu a Otavu, a tak ví, jak to chodí i jinde.

„Na Lužnici budeme v provozu do poloviny září a na Otavě budeme půjčovat do konce září. Tento už vlastně posezonní provoz je vždy závislý na objednávkách,“ přiblížila Halló. Zájemci o plavbu si tak mají objednat loď aspoň den předem.

Naopak srovnatelnou sezonu s těmi předchozími prožívají ve vodáckém kempu Hoštice ve Střelských Hošticích na Strakonicku. „V podstatě byla stejná. Počasí ji samozřejmě trochu ovlivnilo, ale zase tak velké rozdíly to nebyly,“ zhodnotil Tomáš Podroužek. První jihočeský kemp po proudu Otavy plánuje návštěvníky ubytovávat do 14. září.

Nevlídné počasí ovlivnilo zisky kempů i mimo řeky. Výdělkem poloviční sezonu ve srovnání s předchozími mají ve Sportkempu Orlík – Velký Vír na břehu Orlické přehrady. „Vždy to závisí na počasí. Ve třech týdnech, kdy zrovna mělo být nejvíce lidí, tak bylo ošklivo,“ konstatoval provozovatel kempu Jiří Křesina.

Když bylo hezky, návštěvníků měli jako normálně. Otevřeno plánují mít ještě v září, kdy už ale hosté přijíždějí spíše na víkendové pobyty, než aby v kempu trávili delší období. Že by se podařilo sezonu v jejím samotném závěru ještě zachránit, už Křesina neočekává. „Může se to ještě trochu narovnat, ale vylepšit už ne,“ posteskl si.

Ne všude si ale povzdechnou nad meziročním zhoršení co do počtu návštěvníků. Srovnatelný výsledek jako loni očekává majitel chatového tábora Malý Ratmírov Jan Slavík. „Tím, že máme ubytování zarezervované už od zimy nebo jara, tak ti lidé přijeli, ale vydávali se třeba více na výlety v okolí,“ upřesnil. Mírný propad zaznamenala v červenci jejich restaurace, ale v srpnu se jej podařilo dohnat.

Data, která má k dispozici Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR), rovněž ukazují, že déletrvající deště a chladnější léto v červenci se podepsaly na obsazenosti kempů. „Zároveň se ukázalo, že lidé se nechtějí svého pobytu v přírodě vzdát,“ zhodnotil ředitel JCCR Petr Soukup.

Plovoucí bary a „nepřevratitelný“ raft. Na Vltavě kvete zvláštní vodácký byznys

Hosté reagovali flexibilně a mnozí z nich si změnili termín pobytu či volili pohodlnější ubytování v chatkách nebo poslední dobou stále oblíbenější glamping. „Na Písecku měl dobrou sezonu celoroční Village kemp Zvíkov a má dokonce v úmyslu opět soutěžit o nejlepší český kemp,“ upozornil Soukup.

Ředitel JCCR zároveň zhodnotil, že ve srovnání s loňským rokem je letošek slabší v hlavních prázdninových měsících, nicméně kempy těží z toho, že turisté cestují více na jaře i na podzim. Sezona se tak prodlužuje.

„Na mnoha místech, kde se podařilo investovat do kvality a nabídnout hostům více než jen místo na stan, se výsledky drží na solidní úrovni. Nejen Lipensko tak i letos potvrzuje, že kempy jsou atraktivní forma dovolené, která kombinuje přírodu, svobodu a moderní komfort i pro návštěvníky ze zahraničí,“ podotkl Soukup.

Ale třeba i provozovatelé drobného občerstvení na Lipně vnímají, že letošek byl slabší. „Červenec nestál za nic. Letos jsem tu poprvé celé léto a zrovna to neklaplo. Nedá se nic dělat,“ zmínil jeden z lipenských prodejců langošů a dalších pochutin.

Po Bezdrevu se hosté kempu projedou v nových kajacích, u Lipna vylepšili zázemí

V jižních Čechách je přibližně 14 tisíc míst pro stany a karavany a návštěvníci mohou vybírat ze sedmi desítek lokalit. „Za čtyři roky se kapacita navýšila téměř třikrát a jsme republikovou jedničkou v této nabídce,“ uzavřel Soukup.

