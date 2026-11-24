„Jeden zvon je datovaný rokem 1435 a druhý bude z podobné doby, protože oba dva jsou vytvořeny k sobě do společného souzvuku. Je zajímavé, že přežily celou historii a zůstaly zde od 15. století až do současnosti,“ poznamenal Jan Štifter ze Spolku pro záchranu kostela v Klení.
Kostel svatého Vavřince vznikl jako raně gotická stavba, později byl barokně přestavěn. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1334. Spolek pro jeho záchranu sehnal od 90. let miliony korun od dárců nebo z dotací.
Například opravil střechu, loni nechal udělat novou fasádu, letos práce pokračovaly na rekonstrukci věže, do níž se zvony o uplynulém víkendu vrátily. Jejich renovace stála přibližně 200 tisíc korun. Z veřejné sbírky na to spolek získal 150 tisíc.
|
Když ves opustili věřící, kostel ukrytý v lesích chátral. Teď ožívá
„V letošním roce jsme nechali tyto cenné hudební nástroje demontovat a převézt ke zvonaři a restaurátorovi Michalu Votrubovi do Myslkovic. V jeho dílně je čekalo šetrné vyčištění při zachování ušlechtilé patiny. Velký zvon zároveň získal nové srdce, úpravy se dočkala také zvonová stolice,“ vypočítala předsedkyně spolku Marie Vašková.
Dodala, že zvony z Klení mají historickou hodnotu, což potvrzuje i fakt, že nebyly za první světové války zabavené a roztavené. Tehdy se zvony dělily do čtyř kategorií, od A po D. „Ty v Klení patřily do déčka, což znamenalo, že na ně se kvůli jejich významu nesmělo sahat. Díky tomu přežily válečné období,“ upozornila.
|
OBRAZEM: Zvony z Klení odletěly dřív, do dílny na opravu. Pořádá se na ně sbírka
Štifter uvedl, že nyní zvony budou ohlašovat v kostele začátky mší a podobných ceremonií nebo významných událostí. Českokrumlovský prelát a vikář Václav Pícha, který jim požehnal, uvedl, že by si lidé měli uvědomovat reálie současné doby.
„Nedaleko na východě zuří válka. My máme štěstí, že žijeme v míru a zvony nejsou rekvírovány na výrobu zbraní,“ prohlásil vikář.