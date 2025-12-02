Borelie je mazaná, hledá skulinku mezi buňkami. Vědci zkoumají, jak ji zastavit

Markéta Sedláčková
  16:32aktualizováno  16:32
Jihočeští vědci z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích objasnili mechanismy, jak se chovají borelie v první fázi nákazy po přenosu z klíštěte do lidského těla. Toto zjištění by mohlo v blízké budoucnosti pomoci vyvinout postup, jak nejen zpomalit nástup lymské boreliózy, ale dokonce ji i přímo v zárodku zastavit.
Vedoucí laboratoře elektronové mikroskopie v Biologickém centru Akademie věd Marie Vancová ukazuje výstup z elektronového mikroskopu, který umožňuje vědcům pozorovat chovají borelie v první fázi nákazy po přenosu klíštěte. | foto: Markéta Sedláčková, MF DNES

Studii publikovali v prestižním časopise Nature Communications, který ji zařadil mezi 50 nejvýznamnějších prací roku v oblasti mikrobiologie a infekčních onemocnění.

„Léčba a prevence lymské boreliózy není stále dostatečná. Hledáme nové způsoby, jak zabránit šíření borelií a infekci. Víme, jak borelie vypadá, měli jsme informace o tom, jak se šíří po těle. Ale detaily, jak se dostává do krevního řečiště, to nebylo známé,“ popsal hlavní autor studie Martin Strnad motivaci výzkumu.

Vypadá jako vývrtka

Vědci to pomocí vysokorozlišovací mikroskopie rozklíčovali. Biologům v tom pomohlo zařízení, které dokáže zvětšit každý objekt až milionkrát. „Nám stačilo 80tisíckrát. Mohli jsme sledovat a rekonstruovat ve velkém rozlišení proces, jak se borelie dostává přes různé bariéry,“ pokračoval Strnad.

Vědci získali sérii asi tisícovky obrázků, kterou zpracovali prostřednictvím softwaru a mohli tak připravit digitální 3D model situace. Ten pomůže lépe pochopit, jak borelie reaguje s tkáněmi.

Bakterie způsobující vážné infekční onemocnění mají velikost dvacet mikronů.

„Mají tvar podobný vývrtce, tudíž se předpokládalo, že se násilně probourávají skrz tyto bariéry, podobně jako když se vrtá do zdi. Zjistili jsme ale, že borelie nevrtají kolmo k ploše, kterou chtějí překonat, ale prvně se podélně přichytí k cévám a postupně se vtlačují dovnitř,“ vysvětlil. Bakterie tak doslova hledá skulinku ve spoji buněk v místě, kde k sobě úplně nedoléhají.

V Česku byl letos rekordní počet případů boreliózy. Očekává se další nárůst

„U krevního oběhu si navíc cíleně hledají vhodná místa, kde jsou pericyty, což jsou buňky, které obklopují krevní kapiláry a zajišťují jejich stabilitu. Vypadá to, že před samotným průnikem do krevního oběhu musí borelie stěnu cév do určité míry destabilizovat,“ popsal Martin Strnad.

„Borelie jsou mazané“

„Tato pozorování ukazují, že borelie jsou skutečně mazané. Jejich strategie se přizpůsobuje typu cévy. V krevních kapilárách využívají pericyty jako orientační body, v mízních cévách se zase opatrně vnořují do buněk, aby překonaly bariéru, aniž by ji rozrušily,“ zdůraznil Strnad.

Vedoucí laboratoře elektronové mikroskopie Marie Vancová přispěla k výzkumu prací u zobrazovací techniky. „Kolegové mi dodali vzorky od myší, samotná příprava byla velmi náročná,“ začala s popisem. „V mikroskopu se odstřihne vrstva tkáně velká asi jako tisícina papíru a povrch pak zobrazíme pomocí elektronového mikroskopu,“ objasnila.

Posílali ji na psychiatrii, měla zánět mozku. Klíšťata letos nakazila rekordní počet lidí

Díky tomu získali sérii asi tisícovky obrázků, kterou prostřednictvím softwaru zpracovali a připravili digitální 3D modely. „Můžeme tak zobrazit tkáně v prostoru. To nám pomůže lépe pochopit, jak borelie interaguje se strukturami,“ konstatovala Vancová.

Lymská borelióza patří mezi závažné infekční onemocnění způsobené bakteriemi rodu Borrelia, které přenášejí na člověka výhradně klíšťata. Borelie pak z kůže proniká do dalších částí těla a v pokročilých stádiích mohou zasáhnout srdce, klouby nebo nervovou soustavu. Klíčovým krokem šíření infekce je právě překonání stěny krevních a lymfatických cév.

