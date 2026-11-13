Jakmile koalice OPB a STAN oznámila poslední říjnový pátek, že nebude dál jednat s hnutím Naše Česko o případné spolupráci na vedení Českých Budějovic, zbývalo už jen málo možností, jak vedení města složit. I proto padaly otázky, proč se se zbývajícími možnými partnery nedokázala domluvit rychleji.
Nakonec své spojenectví s hnutím ANO, Piráty a koalicí Společně pro Budějovice potvrdili na páteční tiskové konferenci. Dohromady drží 26 z 45 křesel, tedy pohodlnou většinu. Zástupci stran také potvrdili rozdělení gescí. Primátorem se podle očekávání stane Tomáš Chovanec, lídr koalice OPB a STAN. Celkem bude mít pět uvolněných náměstků, dále bude jeden uvolněný radní.
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Chovanec sdělil, že aktuálně pracují na programovém prohlášení, které bude součástí koaliční smlouvy, kterou podepíší do 23. listopadu. „Jako koalice přicházíme s tím, že chceme zrevidovat projekty, ale nemáme ten cíl je nějak bořit. Je tu spousta věcí, která se dodělává z naší bývalé koalice,“ řekl. S největší pravděpodobností tak nebudou zasahovat například do projektu parkovacího domu na Máji.
Z priorit zmínil, že chtějí znovu začít zklidňovat dopravu na náměstí, rozšiřovat fond bydlení například přes rozjetí projektu 4D, a starat se o veřejný prostor.
U otázky budoucnosti Jihočeského divadla Chovanec řekl, že nejideálnější by bylo sehnat novou budovu pro divadlo a nejaktuálnější je prý varianta Metropol. „Tam záleží na Jihočeském kraji, aby rozhodl, jak bude dál postupovat,“ dodal.
Koalici postavili na třech parametrech. „První je důvěra, která musí panovat mezi členy vedení, druhou věcí je odbornost, profesní zdatnost k tomu ta témata zvládnout a poslední je zkušenost, kterou máme z běžného i profesního života. Na základě toho jsme ty gesce rozdělili,“ vysvětlil.
To, že by jim někdo vyčítal počet náměstků, se neobává. „Dlouhodobě jsme kritizovali, že primátorka měla pod sebou další dvě gesce, které si i pro budoucí období podle nás zaslouží samostatného náměstka,“ doplnil s tím, že na tomto půdorysu koalice stála i mezi lety 2018 a 2022.
Prvním náměstkem bude Viktor Lavička (ANO). V gesci bude mít finance, investice, územní rozvoj, evropské fondy a urbanismus a architekturu. „Vstupuju do toho se zkušeností, finance a investice jsem hodnotil nyní jako předseda finančního výboru, a když jsem před lety byl náměstek, tak mám zkušenosti s velkými stavbami – parkovacím domem, liniovými stavbami a dalšími,“ uvedl.
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Chce také vrátit útvar hlavního architekta, který považuje za důležitý pro rozvoj města, kdy vstupuje do velkých projektů. Vznikající koalice se domnívá, že by se mělo spíše jednat o příspěvkovou organizaci. Lavička by se také rád bavil s lidmi na úřadu, kteří tam působili, zda by se nechtěli vrátit do podobné organizace. Počítá s tím, že příští rok by začali řešit výběrové řízení na pozici hlavního architekta.
Územní plán, školství nebo informační technologie a koordinaci územních skupin bude mít na starosti Chovancům koaliční kolega Petr Vodrážka, ze stejné koalice je i Ivo Moravec, který bude náměstkem pro veřejné zakázky, strategický plán a rozvoj, správu veřejných statků či životní prostředí.
Pirátka Pavla Heyduková bude mít na starost kulturu a sociální věci, její kolega Erik Ferchenbauer se stane uvolněným radním pro majetek města, cestovní ruch, bydlení, a bytovou politiku. Klíčovou dopravu dostane Ondřej Talíř (Společně pro Budějovice), který vystudoval dopravní fakultu ČVUT a posledních pět let působil jako projektant dopravních staveb.
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„Určitě nechceme zastavit projekty, jako propojení Máje s Litvínovicemi nebo parkovací dům na Máji. Chceme oživit myšlenku zklidnění dopravy na náměstí při zachování obslužnosti rezidentů a podnikatelů. Chceme rozjet projekt školních ulic za kooperace ředitelů škol a rodičů, aby to dávalo smysl,“ vypočítal. Zmínil také rozvoj záchytných parkovišť a infrastruktury pro cyklisty.
Nové vedení města by se mělo ujmout úřadu na dalším jednání zastupitelstva v pondělí 23. listopadu. Při pondělním ustavujícím ještě dohodu neměli, proto zastupitelé jen složili slib a domluvili se na dalších termínech zasedání. Končící primátorka Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko) to tehdy označila za nestandardní.
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10. října 2026
Volby v Budějovicích vyhrálo hnutí Naše Česko vedené Škodovou Parmovou s téměř 30 procenty hlasů a 15 mandáty. Nakonec však skončí v opozici. Paradoxem je, že se v opozičních lavicích sejdou se čtyřmi zastupiteli za ODS. Právě tuto stranu současné vedení města přibližně před rokem opustilo a přešlo do nového uskupení hejtmana Martina Kuby.