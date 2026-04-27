Koalici Společně pro Budějovice povede do komunálních voleb jako lídr Talíř

Koalici Společně pro Budějovice povede do podzimních komunálních voleb v Českých Budějovicích lidovec Ondřej Talíř. Společně pro Budějovice tvoří zástupci KDU-ČSL a TOP 09. Koalice o tom informovala v tiskové zprávě. Ondřej Talíř je synem bývalého českobudějovického primátora a někdejšího ministra kultury Jaromíra Talíře.
"V dnešní době je populární věci kritizovat, ale tím toho člověk moc nezmění. I proto jsem se rozhodl přiložit ruku k dílu a kandidovat do zastupitelstva jako lídr kandidátky Společně pro Budějovice," uvedl třicetiletý dopravní inženýr a projektant dopravních staveb Talíř. Na druhém a třetím místě kandidátní listiny pak budou Dalibor Vlček a Nicolas Andrejič (oba TOP 09).
Talíř dodal, že se chce zaměřit především na oblast dopravy, kultury a kultivaci veřejného prostoru. "Je škoda, že naše město nenaplňuje svůj potenciál moderního evropského města," uvedl. V kultuře pak Talíř vnímá velkou příležitost i s ohledem na rok 2028, kdy se České Budějovice stanou Evropským hlavním městem kultury.
Komunální volby v roce 2022 v Českých Budějovicích vyhrála ODS. Získala 16 mandátů ve 45členném zastupitelstvu. Druhé skončilo hnutí ANO se 13 mandáty. Třetí hnutí Občané pro Budějovice (HOPB) má šest zastupitelů, čtvrtá SPD má čtyři mandáty. Tři zastupitele získali Piráti a šesté skončilo Společně pro Budějovice rovněž se třemi mandáty. Koalici vytvořila ODS, Společně pro Budějovice, Piráti a zastupitel za Jihočechy 2012, který kandidoval za HOPB. Dohromady mělo uskupení 23 hlasů. Předloni na podzim koalici opustili Piráti a nyní je vedení města v menšině.
Lídry pro podzimní komunální volby v Českých Budějovicích představily i jiné politické subjekty. Piráty povede odborník na informační technologie Pavel Tůma a HOPB jeho předseda Tomáš Chovanec a STAN vědecký pracovník Biologického centra Akademie věd ČR Petr Vodrážka.