Kolečko v Prachaticích pomůže lidem po úrazu k návratu do života

V Prachaticích zahájilo provoz chráněné bydlení Kolečko. Zázemí v něm najdou lidé po vážném úrazu, kteří se budou připravovat na návrat k běžnému životu. Náklady na vybudování chráněného bydlení, které je jediné svého druhu v republice, činily více než 156 milionů korun. Novinářům to dnes řekli zástupci Jihočeského kraje, který Kolečko provozuje.
"Nechceme lidi učit žít v sociálním zařízení. Chceme je připravit na to, aby nás už nepotřebovali. Aby si po návratu domů dokázali říct, jak chtějí bydlet, jakou pomoc potřebují, co zvládnou sami, mohli se vrátit ke studiu nebo do práce a žít svůj vlastní život," uvedla ředitelka Kolečka Hana Vojtová.
Chráněné bydlení budou moci využívat lidé tři měsíce. Za tu dobu by se měli adaptovat na běžný život a vrátit se domů. Na přípravě Kolečka se podílel také senátor Zbyněk Sýkora (Naše Česko), který sám dlouhodobě žije na vozíku.
Kolečko nabízí 12 bezbariérových bytů. Každý má vlastní kuchyňku a koupelnu přizpůsobenou tak, aby se v ní člověk na vozíku mohl bezpečně pohybovat a zvládat sám sebe obsloužit. Místo běžné dlažby a obkladů jsou například použity měkčí povrchy. Pokoje mají širší jedenapůllůžkové postele, které mohou využívat partneři, když přijedou na návštěvu.
"Chráněné bydlení Kolečko připraví lidi, kterým úraz během jediné chvíle změnil vše, na samostatný život na vozíku. Vyzkouší si zde, co budou potřebovat doma, připraví se na návrat do práce nebo ke studiu. Kolečko je unikátní projekt, ve kterém jsme se s paní ředitelkou Hanou Vojtovou a panem senátorem Zbyňkem Sýkorou inspirovali zkušenostmi ze Švýcarska," uvedla náměstkyně jihočeského hejtmana Lucie Kozlová (Naše Česko).
Náklady na vybudování Kolečka hradila zčásti Evropská unie, která na projekt uvolnila z Národního plánu obnovy 80 milionů korun. Jihočeský kraj poskytl nenávratnou finanční výpomoc ve výši 76 milionů korun. Z toho zhruba 18 milionů korun šlo na vybavení chráněného bydlení.