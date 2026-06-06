Komedie Slunce, seno se vrátí do Hoštic se vzpomínkou na Helenu Růžičkovou

Série komedií Slunce, seno se vrátí do Hoštic na Strakonicku při vzpomínkové akci na herečku Helenu Růžičkovou. K jejím nedožitým 90. narozeninám je v sobotu 13. června ve 14:00 v divadelním zpracování sehrají sušičtí ochotníci. Lidé si také budou moci příští víkend prohlédnout originální filmové kostýmy a věci z archivu oblíbené herečky. Návštěvníci se mohou těšit i na vzpomínkovou show plnou filmových ukázek, hudby a setkání s populárními osobnostmi včetně režiséra Zdeňka Trošky. ČTK to řekl organizátor akce Jan Zálužský.
Akce 90 růží pro Helenu letos 13. a 14. června v Hošticích naváže na předloňské oslavy 40 let od vzniku první ze zmíněné série populárních komedií, na které dorazilo 6000 lidí. "Letos to chceme komornější a každý den je kapacita omezena na 350 lidí. Na první den jsou vstupenky vyprodané, na druhý už jich zbývá jen málo," uvedl Zálužský. Do Hoštic přijede herečka Yvetta Blanarovičová, spisovatelka Marie Formáčková a dlouholetý Troškův spolupracovník, režisér a scenárista Marek Kališ. Na každý z víkendových dnů také organizátoři chystají tajného hosta.
"Helena byla jedinečná. Nenahraditelná. Myslím, že si takovou vzpomínku zaslouží. Lidé by na ni neměli zapomínat, protože rozdávala radost a smích, a to dnes potřebujeme možná víc než kdy jindy," uvedl režisér Troška. Součástí narozeninového programu budou také originální filmové kostýmy a předměty z osobního archivu Heleny Růžičkové, které se podařilo organizátorům získat ve spolupráci s barrandovským fundusem.
Do Hoštic se po dlouhé době znovu vrátí postavy z Troškovy filmové trilogie. O kulturní zážitek se postarají ochotníci ze Sušice, kteří divákům představí vlastní divadelní zpracování slavných komedií pod názvem Slunce, seno a tak dále. Hra je plná veselých situací inspirovaných hoštickou trilogií. Zisk ze vstupného na ochotnické představení pošlou organizátoři na dobročinnost.
Organizátoři akce zároveň do budoucna plánují v Hošticích vybudovat zázemí připomínající historii českého filmu. "Není jiného poutního filmového místa v Česku. A právě tady chceme budovat tradici, která přesáhne region," doplnil organizátor.