Komunitní štědrý večer Na půdě v Prachaticích s řízkem, salátem i tradicemi

Večer zahájila štědrovečerní večeře v podobě smaženého řízku s bramborovým salátem. Tento pokrm, neodmyslitelně spojený s českými Vánocemi, vytvořil příjemnou a rodinnou atmosféru. Každý účastník měl svůj talíř s pečlivě naservírovanou večeří a jako vzpomínku si jej mohl odnést domů.

Štědrý večer Na půdě

Po večeři přišel čas na tradiční vánoční zvyky. Účastníci krájeli jablka, aby zjistili, zda objeví hvězdičku, která symbolizuje štěstí a zdraví. K velké radosti všech se hvězdička ukázala u každého rozkrojeného jablka, což vyvolalo radostný smích a přání do nového roku. Další oblíbenou tradicí bylo odlévání olova, během kterého vznikaly nejrůznější tvary a účastníci nadšeně debatovali, co by mohly znamenat. „Nechybělo ani pouštění plovoucích skořápek se svíčkami, které symbolizují směr života v následujícím roce. S napětím všichni sledovali, jak se jejich skořápky drží na hladině – a k radosti všech se žádná nepotopila,“ uvedl pro deník Metro Jakub Imbera z Komunitního centra Prachatice.

Štědrý večer Na půdě

Událost měla nejen slavnostní, ale také nostalgický rozměr. Někteří z účastníků, kteří Vánoce s rodinou neslaví, sdíleli vzpomínky na své dětství a vánoční okamžiky, které v nich vyvolaly krásné emoce. Večer tak nebyl jen o tradicích, ale také o vzpomínkách, přátelství a sdílení sváteční nálady.

Štědrý večer Na půdě

Na závěr večera panovala mezi všemi radostná a spokojená atmosféra. Účastníci si přáli, aby se v příštím roce sešli alespoň ve stejném, pokud ne větším počtu. Událost ukázala, že vánoční kouzlo není jen o rodinném kruhu, ale také o sdílených chvílích s ostatními, které mohou vytvořit stejně silné a nezapomenutelné zážitky. Komunitní centrum Na půdě se tak opět ukázalo jako místo, kde se tvoří nejen vzpomínky, ale také nová přátelství a příjemné okamžiky.

Aktivity Komunitního centra Na půdě jsou podpořeny z projektu MAS Šumavsko, Živé a šťastné Šumavsko OPZ+.

Štědrý večer Na půdě