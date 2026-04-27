Lucernu zamořil zápach žluklého másla. Klub museli odvětrat a koncert odložili

Autor: jaj
  16:02aktualizováno  16:02
V sobotu večer vyrazili rockoví fanoušci do českobudějovického klubu Lucerna na koncert kytaristy a zpěváka Miloše Dodo Doležala. Začátek však odložila nepříjemná situace, kdy neznámý návštěvník na mužském záchodě vylil nejspíš kyselinu máselnou, která je známá silným, štiplavým zápachem po žluklém másle či zvratcích.

Klub Lucerna stojí v Nádražní ulici v Českých Budějovicích. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Produkční klubu Tomáš Maxwell pro iDNES.cz popsal, že klub do deseti minut pohltil silný zápach. Přestože akci pořádal sám interpret, převzali za nastalou situaci zodpovědnost a zavolali policii a hasiče.

„Ze strany hasičů jsme se dozvěděli, že to není nic život ohrožujícího, proběhlo rychlé pročištění, provětrání, takže koncert se mohl uskutečnit,“ popsal s tím, že podmínky už zůstaly nepříjemné. Prostor se totiž nedá zcela vyčistit za tak krátkou dobu. Několik lidí jej dokonce opustilo.

Zásah potvrdili i jihočeští hasiči. Mluvčí Vendula Matějů přiblížila, že k incidentu došlo krátce před 21. hodinou a na místo vyrazila jednotka z Českých Budějovic.

„Provedli naředění té látky, oplach a nasadili přetlakovou ventilaci k tomu, aby se prostor odvětral,“ komentovala. Zásah podle ní trval zhruba půl hodiny.

Maxwell se na nastalé situaci přesto pokusil najít některá pozitiva. „Máme štěstí, že toto byla až do září poslední akce, takže na úplné odstranění zápachu nějak extrémně nespěcháme. Máme na to firmu, která se tím zabývá,“ řekl.

Zářijové akce už ale budou mít přísnější pravidla a návštěvníci budou muset předkládat ke kontrolám obsah svých kabelek či batohů. Podle informací z Facebooku klubu bude platit i absolutní zákaz vnášení všech tekutin. Kdo se kontrole nepodrobí, zůstane jeho zavazadlo bez záruk u vstupu.

„Vzhledem k tomu, že nevíme, jestli to bylo mířené na nás, nebo na Miloše Dodo Doležala, nemůžeme se dovolit na to jen mlčky koukat, aby se to nestalo znovu,“ uzavřel Maxwell. Dodal, že šlo o první větší problém, který museli řešit. Všechny dosavadní akce byly bezproblémové.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

