Kontrola 112 kamionů na D8 na Ústecku odhalila 14 přestupků, včetně couvání

Policisté při dnešní preventivní kontrole 112 kamionů na dálnici D8 na Ústecku zjistili 14 přestupků a vyměřili pokuty za 62.500 korun. Nejčastěji šlo o předjíždění, zaznamenali ho desetkrát. Ve dvou případech řidiči nebyli připoutáni a nejzávažnějším přestupkem bylo couvání s kamionem na dálnici. ČTK o tom informovala mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková a koordinátor prevence Policie ČR Tomáš Frolík. Akce se konala na 78. kilometru D8 ve směru na státní hranici s Německem.
Policisté se zaměřili na technický stav nákladních vozidel, jejich vybavení a dodržování pravidel silničního provozu. Kontroly byly součástí dopravně preventivní akce Den pro kamiony, při které si řidiči mohli vyzkoušet také simulátor nárazu kamionu nebo otočný simulátor. Policie chce prostřednictvím podobných akcí řidičům připomínat rizika spojená s provozem nákladních vozidel a přispět k jejich bezpečnějšímu pohybu na silnicích.
Policisté při dnešní akci nekontrolovali pouze řidiče kamionů. Do celkového počtu 174 kontrolovaných osob se započítali také lidé, kteří se v okolí odstavených vozidel pohybovali. Policie v takových případech například ověřovala, co osoby u odstavených vozidel dělají a zda s nimi souvisejí.
Součástí preventivního programu byla také první pomoc. Řidiči i další členové posádek si mohli vyzkoušet, jak postupovat při poskytování pomoci člověku po dopravní nehodě. Policisté zároveň kontrolovali stav a vybavení autolékárniček.
Na organizaci akce se podílelo Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, dálniční oddělení Řehlovice, společně s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje a Ředitelstvím silnic a dálnic.