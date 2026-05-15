Senzory navedou energetiky k místu poruchy, novinku zkoušejí na Šumavě

Jan Jakovljevič
  9:22
Technici společnosti EG.D instalovali na elektrické vedení u Volar na Prachaticku konzole se senzory napětí, které jim mají pomoci lépe určit místa poruch. Šumava je jedním z vybraných míst pro pilotní projekt, protože tam vlivem vichřic nebo sněhových kalamit musejí energetici řešit více výpadků proudu.

„Stáňo, tak to odhol z druhé strany, ať to jde rychleji,“ instruuje ve slunečném ránu jeden z techniků svého kolegu. Před sebou mají na louce za Volary na Prachaticku přívěsný vozík, na němž leží nová konzole se senzory. Pracují na tom, aby ji mohli co nejdříve umístit na jeden ze sloupů vysokého napětí. Dálkově ovládaný úsekový spínač získá nové chytré prvky.

Technici společnosti EG.D instalují na elektrické vedení u Volar na Prachaticku konzole se senzory napětí.
Do budoucna jim mají pomoci lépe určit místa poruch. „Když dojde k poruše, tak dispečer v systému uvidí, kde přesně nastala, a je schopný vyslat posádku přímo na to dané místo,“ popisuje jednatel společnosti EG.D David Šafář. Díky tomu dokážou dodávky elektřiny obnovit rychleji. Jaké bude zrychlení, zatím říct neumí, zmínil však, že půjde o vyšší desítky minut.

Většinu poruch zvládnou již nyní odstranit do čtyř hodin. Najít přesné místo trvá více než polovinu času, samotné odstranění je kratší. Na Šumavě osazují celkem čtyři senzory na linku s názvem Kubova Huť. Signál vede do skříně pod sloupem, odkud se přenáší do systému, který mají k dispozici dispečeři.

„Můžete si to představit tak, že když jsou na lince osazené čtyři podpěrné body, tak v případě poruchy umí ten dispečer rozpoznat, kterým směrem se porucha nachází, a dokáže mnohem přesněji vyslat techniky do terénu, aby příčinu zjistili a případně odstranili,“ vysvětluje projektový manažer DOUSplus Ján Oravčok.

Šumava je jedním z vybraných míst pro pilotní projekt s názvem DOUSplus. „Máte možnost vidět, kudy vedou naše linky vysokého napětí. Velmi často to jsou průseky v lesích, hájích, po loukách, kde samozřejmě ta četnost poruch v případě špatného počasí může být relativně častá,“ ukazuje Šafář kolem sebe a zdůvodňuje výběr oblasti.

Před vyzvednutím konzole je ale potřeba odmontovat původní měřicí transformátor napětí. Na dvou výškových plošinách na tom pracují celkem čtyři technici, ze země je kontroluje další, aby v případě potřeby mohl zasáhnout. Všechno ovšem pokračuje bez problémů a od sloupu se jen ozývají zvuky používaného nářadí.

Uplynula hodina a všechno je připravené. Pracovníci distributora upevňují konzoli na rameno, které ji pomalu zvedá ke sloupu. „Dobrý, stůj. Dáme ještě kousek nahoru,“ volá jeden z mužů na plošině. Podařilo se a zařízení je brzy na svém místě. Teď už jej zbývá jen zapojit, hotovo bude za několik hodin. Kvůli pracím museli krátkodobě přerušit dodávku elektřiny.

Lokalit zvolili celkem jedenáct, další se nacházejí například u Otrokovic na Zlínsku nebo u Nového Města na Moravě. „Potenciál v naší distribuční soustavě je velký, protože těchto dálkových spínačů máme více než tisíc,“ upřesňuje Oravčok. Testování potrvá do roku 2027. O plošném rozšíření technologie rozhodne její funkčnost a spolehlivost.

Novinka na sloupech vysokého napětí pomáhá zabránit většímu výpadku proudu

Podle Oravčoka je technologie navržená tak, aby ji bylo možné snadno namontovat i v náročném terénu. „První instalace na Šumavě ukazují, že to platí i v praxi. Například v Českých Žlebech to trvalo přibližně čtyři až čtyři a půl hodiny, v Horní Vltavici dokonce jen tři až tři a půl hodiny, a to i přes komplikace způsobené terénem a dostupností signálu,“ líčí.

Mluvčí E.ON Lubomír Budný zmínil, že problémy s dodávkami řeší i jinde. Loni zaznamenali dlouhodobý výpadek elektrické energie například v Židlochovicích na Brněnsku. Trval zhruba 24 hodin. Potíže mívají i kolem Adamova u Brna nebo na Blanensku. Poruchy prý nastávají při extrémních klimatických podmínkách, například bouřkách či sněhových kalamitách.

