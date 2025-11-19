Kopáči vltavínů v lese narazili, muž na ně vytáhl zbraň a začal střílet

Autor: mrk
  13:12aktualizováno  13:12
Pistoli Luger, samonabíjecí Walther či belgický Browning. Takovým arzenálem zbraní byl vybavený muž, který neváhal jednu z nich použít proti kopáčům vltavínů v lese nedaleko Českých Budějovic. Sám je ale teď v hledáčku policistů, kteří ho už obvinili z trestného činu loupeže, nebezpečného vyhrožování a nedovoleného ozbrojování.
Takhle to v lesích vypadá, když tam řádí kopáči vltavínů. ilustrační snímek

Takhle to v lesích vypadá, když tam řádí kopáči vltavínů. ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Případy nelegální těžby vltavínů řeší policisté na Českobudějovicku a Českokrumlovsku celkem pravidelně. Tentokrát má však příběh jiný děj.

Letos v srpnu asi hodinu po půlnoci v soukromém lese u Milíkovic poblíž Kamenného Újezdu zastihl muž (ročník 1975) v jámách při nelegálním kopání vltavínů dva muže.

Příliš neváhal a s pistolí v ruce dvojici vyzval, aby okamžitě opustila jeho pozemek. „Následně z pistole směrem k jednomu kopáči vystřelil. Znovu je vyzval, aby vylezli z jam a opustili pozemek,“ informoval jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Jde vám jen o vltavíny, vyčítali lidé firmě, která chce u Ločenic rozšířit těžbu

Jeden z napadených se pokusil z místa ujet na elektrickém kole. Jenže po dalším výstřelu do vzduchu s kolem upadl. „Obviněný opět směrem k němu znovu vystřelil. Pak mu poručil nechat kolo na místě a utéct,“ popsal událost mluvčí.

Muž sice kopáče zahnal, jenže při následném vyšetřování případu kriminalisté zjistili takové skutečnosti, které nakonec ochránci lesa naopak přitíží.

V listopadu obviněný padesátník v místě bydliště v podkroví totiž přechovával nelegálně další funkční střelné zbraně. „Německou pistoli Luger, samonabíjecího Walthera, belgický Browning, polskou pistoli VIS a samonabíjecí pušku Walther,“ vyjmenoval Jiří Matzner.

Kopáči vltavínů likvidují lesy, obce si s nimi dlouhodobě nevědí rady

Muž si proto od vyšetřovatele vyslechl obvinění z trestného činu loupeže, nebezpečného vyhrožování a nedovoleného ozbrojování. Vyšetřovaný je na svobodě.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most přivítá tramvaje a autobusy v březnu 2026. Přes 20 linek pojede jinak

Vizualizace Dvoreckého mostu

V březnu 2026 vyjedou na Dvorecký most první tramvaje a autobusy. Nové spojení Lihovaru a Podolí také výrazně promění MHD ve svém okolí. Přehled největších změn najdete níže.

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Jak zlepšit plynulost dopravy v Praze? Náměstek Hřib představil balíček opatření

Hostem pořadu Rozstřel je Zdeněk Hřib, pražský náměstek pro dopravu.

Návrhy na zlepšení dopravní situace v metropoli představil ve středu novinářům náměstek pražského primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). Lepší průjezdnosti městem by podle něho měl pomoci soubor...

19. listopadu 2025  11:02,  aktualizováno  13:05

Karlovarský kraj rájem autonomní mobility? Šance je, napomáhá blízkost hranic

Autonomní formule eForce, dílo ČVUT, byla hlavním lákadlem konference v Chebu.

Karlovarský kraj by mohl stát jednou ze tří oblastí pro testování autonomní mobility v Evropě, jejichž vznik plánuje podpořit Evropská komise. To by mohlo na západ Čech přilákat významné hráče v...

19. listopadu 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Jízda novými elektrickými vlaky bude tišší a pohodlnější. Železnice ale opět dražší

Z Horní Lidče na Vsetínsku znovu jezdí vlaky do slovenského Púchova. (prosinec...

Ne každý kraj získal dotaci na nákup nových bateriových a elektrických vlakových souprav. Zlínský kraj uspěl, navíc v přepočtu na obyvatele dostane od Státního fondu životního prostředí vůbec...

19. listopadu 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

V případu vykořisťování bezdomovců je pět poškozených, kauza míří k soudu

Ilustrační snímek

Kriminalisté podali krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové návrh na obžalobu dvou mužů, které viní z obchodování s lidmi spáchaného ve spolupachatelství. Podle spisu na Jičínsku...

19. listopadu 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Připravovaná výstava v Holešově nabídne atmosféru Vánoc minulého století

ilustrační snímek

Připravovaná výstava v Holešově na Kroměřížsku nabídne atmosféru tradičních českých Vánoc minulého století. Návštěvníky provede třemi stylizovanými místnostmi,...

19. listopadu 2025  11:28,  aktualizováno  11:28

NSS zamítl stížnost bývalého politického pracovníka v armádě, výsluhy nedostal

ilustrační snímek

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost muže, jenž před rokem 1989 působil v československé armádě jako zástupce velitele útvaru pro...

19. listopadu 2025  11:27

Výstava v olomoucké Telegraph Gallery zkoumá ženskou roli v době normalizace

ilustrační snímek

Olomoucká Telegraph Gallery otevře ve čtvrtek výstavu s názvem Za Pultem, která propojuje tvorbu české malířky Adély Janské, polské umělkyně Pauliny Olowské a...

19. listopadu 2025  11:23,  aktualizováno  11:23

Městské divadlo Zlín uvede v české premiéře inscenaci Starý bílý muž

MÄ›stskĂ© divadlo ZlĂ­n uvede v ÄŤeskĂ© premiĂ©Ĺ™e inscenaci StarĂ˝ bĂ­lĂ˝ muĹľ

Městské divadlo Zlín uvede v české premiéře inscenaci Starý bílý muž. Současná německá komedie je dílem Dietmara Jacobse a Moritze Netenjakoba. Zlínské divadlo...

19. listopadu 2025  11:15,  aktualizováno  11:15

Hlavní lyžařské areály v Krkonoších a Orlických horách začaly zasněžovat

HlavnĂ­ lyĹľaĹ™skĂ© areĂˇly v KrkonoĹˇĂ­ch a OrlickĂ˝ch horĂˇch zaÄŤaly zasnÄ›Ĺľovat

Hlavní lyžařské areály v Královéhradeckém kraji využily chladnějšího počasí a tento týden spustily výrobu technického sněhu. Na Černé hoře v Krkonoších by se...

19. listopadu 2025  11:13,  aktualizováno  11:13

Olomoucký kraj podpoří dotacemi lékaře v regionech, kde je málo ordinací

ilustrační snímek

Olomoucký kraj od příštího roku podpoří penězi lékaře, kteří se rozhodnou provozovat ordinace ve vybraných regionech s horší dostupností lékařské péče. Na...

19. listopadu 2025  11:06

Světový den CHOPN: dušnost jako varovný signál

19. listopadu 2025  12:36

U Vyššího Brodu vznikne cyklotrasa, která povede do Rakouska

ilustrační snímek

U Vyššího Brodu na Českokrumlovsku vznikne cyklotrasa, která povede do Rakouska. Stezka propojí bývalou osadu Konrátov s rakouským Stiftungem. Náklady na...

19. listopadu 2025  10:58,  aktualizováno  10:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.