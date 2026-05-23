Venkovní plovárny se připravují na sezonu. V Kaplici plánují nový bazén

Markéta Sedláčková
  10:52aktualizováno  10:52
Teploty vzduchu vyskočily a mohou lákat ke koupání, ale venkovní plovárny zatím zůstávají zavřené. Výjimkou je areál U Václava v Písku. Provozovatelé je připravují na blížící se začátek sezony a doufají, že bude méně deštivých dní než v loňském červenci. Výraznější novinky v areálech neplánují, jen v Kaplici chystají nový bazén.
Plovárny v kraji se připravují na blížící se sezonu. Provozovatelé věří, že červenec bude méně deštivý než loni. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Českobudějovická plovárna na Sokolském ostrově letos zvýší vstupné. Nový ceník počítá s celodenním vstupem za 150 korun pro dospělé a 130 korun pro mládež, děti mají vstup zdarma. Po 17. hodině se ceny snižují. Sezonu zde zahájí 30. května. Na rodiče malých dětí tu čeká upravené zázemí s větším prostorem. Před vstupem do této části je nově založený trávník, který ještě potřebuje čas, aby zarostl.

V Kaplici na Českokrumlovsku finišují s projektovou dokumentací pro stavební povolení. Podle starosty Libora Lukše by se rádi pustili do netradičního spojení současného přírodního koupaliště s novou venkovní plovárnou, jejíž bazén by měl nerezovou vanu.

„Ještě na podzim bychom chtěli kopnout, hodně bude záležet na tom, zda dáme dohromady peníze,“ upřesnil Lukš. Akce by měla stát 150 milionů korun, kterou chce Kaplice částečně financovat úvěrem. S dotací nemohou počítat, podle starosty jsou vypsané pouze pro stavby vnitřních bazénů.

„Je tu také možnost, že by se celá stavba neuskutečnila naráz, ale postupně v několika dílčích etapách,“ doplnil.

Borovany na Českobudějovicku letos dokončily další úpravy svého přírodního koupaliště Lazna. Město nechalo bazén kompletně vypustit a vystříkat, aby byla voda na začátku sezony co nejčistší. „Fólie se musí čas od času vyčistit,“ komentoval starosta Vít Fialka.

Největší letošní investicí však byla výměna povrchu kolem vany bazénu. Původní voděodolný lepený kamínek se začal drolit, a tak ho museli odstranit a nahradit novým. Práce vyšly zhruba na 700 tisíc korun. Napouštění se tak kvůli opravám mírně zdrželo, ale k 1. červnu by mělo být vše připravené.

Ve Stropnici je vstup zdarma

Horní Stropnice na Českobudějovicku otevře své venkovní koupaliště na začátku června. Podle provozovatele Radka Pilečka začnou s napouštěním na konci května. Návštěvníci tu mají k dispozici bazén s délkou 55 metrů, kde na jedné straně je hluboký dva metry a na druhé je brouzdaliště s hloubkou kolem jednoho metru.

Vstupné se tu neplatí, poplatky jsou jen za kempování v přilehlém areálu. „Dospělý zaplatí dvě stě korun, děti od pěti do 18 let sto korun,“ upřesnil. Psi mají pobyt zdarma.

Loňská sezona byla podle něj slabá. „Červenec propršel, takže byla podprůměrná. Doufáme, že letos to bude lepší,“ naznačil. Koupaliště využívají místní, ale i lidé z Českých Budějovic, kteří sem jezdí právě kvůli volnému vstupu. Objevují se i návštěvníci z Rakouska a velkou část tvoří cyklisté, kteří se přijedou zchladit při svých cestách Novohradskými horami.

Hluboká nad Vltavou na Českobudějovicku otevře sezonu 1. června. V areálu teď řeší běžnou údržbu a drobné opravy, nic mimořádného letos nechystají. A stejně jako jinde i tady doufají, že počasí letos ukáže přívětivější tvář. „Loni byla nejhorší sezona, co jsem zde zažil, bylo to hodně špatné, celý červenec propršelo,“ připomněl provozovatel Roman Rákosník.

Koupaliště v Bechyni na Táborsku spustilo předprodej permanentek na sezonu 2026, a to včetně nové rodinné varianty 2 + 2. Akční ceny platí do 24. května. Areál chtějí otevřít nejpozději 1. června, bude záležet na počasí.

Návštěvníci však mohou už nyní zdarma využít vstup do části pro sportovní aktivity, kde jsou k dispozici například trampolíny nebo stolní tenis. V provozu bude i občerstvení.

Písecká plovárna U Václava už začala sezonu v půlce května. Areál se přes zimu dočkal obnovy oplocení. To původní bylo ve špatném technickém stavu a muselo pryč. Nový plot končí až u Otavy, navzdory složitému svažitému terénu. Nájemci kabinek z loňska mají čas na úhradu do 24. května, poté budou místa uvolněna dalším zájemcům.

Město zároveň řeší, jak naložit se starým venkovním bazénem pod hradbami. Písek mezitím staví nový plavecký areál pod lesnickou školou, kde kromě tří vnitřních bude i venkovní sportovní bazén.

