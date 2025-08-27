Soud schválil konec provozu Kovosvitu v Sezimově Ústí. Závod má dluhy za miliardu

Autor: ČTK
  14:22aktualizováno  14:22
Českobudějovický krajský soud schválil ukončení provozu závodu Kovosvit Mas Machine Tools v Sezimově Ústí. Navrhl to insolvenční správce firmy, protože podnik už podle něj prakticky nefunguje. Firma, která vyráběla obráběcí stroje, je v konkurzu s pohledávkami věřitelů za více než jednu miliardu korun a majetek firmy se rozprodá.
Fotogalerie3

V Kovosvitu je velmi cítit odkaz jeho zakladatele Tomáše Bati. Ten zde postavil továrnu v roce 1939 jako MAS - Moravské akciové strojírny. Jméno Kovosvit se začalo používat až v roce 1946. | foto: Marek Podhora, MAFRA

Nové informace vyplývají ze zprávy v insolvenčním rejstříku. S ukončením provozu souhlasí rovněž věřitelský výbor, který tak rozhodl na své schůzi. Podle soudu by měl být podnik při konkurzu v provozu pouze v případě, kdy je pro insolvenční řízení přínosem.

„Je tomu tak tehdy, pokud provozovaný podnik přináší zisk či pokud lze při prodeji provozovaného podniku očekávat dosažení vyšší prodejní ceny než v případě prodeje podniku s již ukončenou činností. Tvrdí-li insolvenční správce, podpořen stanoviskem věřitelského orgánu, že dlužník již nemá zaměstnance, nedisponuje jakýmikoliv zakázkami či obchodními vztahy se zákazníky a fakticky tak již nepodniká, to znamená nevyvíjí soustavnou výdělečnou činnost na vlastní účet a odpovědnost za účelem dosažení zisku, lze dospět k závěru, že provoz podniku již fakticky neprobíhá,“ uvedl v rozhodnutí soudce Miroslav Veselý.

Slévárna Kovosvitu ukončila výrobu, plat za květen zaměstnanci zřejmě nedostanou

Proti rozhodnutí se nelze odvolat. Insolvenční řízení zahájil soud s Kovosvitem MAS Machine Tools loni v dubnu, když firma přestala zaměstnancům vyplácet mzdy, a ti postupně odešli.

Následně v srpnu ji soud poslal do úpadku a koncem listopadu věřitelé rozhodli, že Kovosvit skončí v konkurzu a jeho majetek se prodá. To v lednu potvrdil soud. Kovosvit Machine Tools se snaží rozhodnutí českobudějovického soudu zvrátit odvoláváním se. Mezitím insolvenční správce s věřitelským výborem připravuje prodej majetku.

Zaměstnanci slévárny Kovosvitu nedostali květnové mzdy, výpovědi zatím dát nemohou

V celém podniku Kovosvitu MAS v Sezimově Ústí už nefunguje žádný závod. Letos v srpnu zahájil soud insolvenční řízení se slévárnou Kovosvit MAS Foundry. Návrh podala jedna ze zaměstnankyň firmy. Slévárna ukončila činnost v květnu a nevyplatila zaměstnancům poslední mzdy.

Kovosvit MAS patřil do léta 2020 podnikateli Michalu Strnadovi, který ji pak za stovky milionů korun prodal ruskému investičnímu fondu Trust Union Fund. Nový vlastník převzal firmu v roce 2020 i se závazky a úvěry, které byly několik stovek milionů. Kvůli ruskému útoku na Ukrajinu přišla firma o dodávky do Ruska, které tvořily asi desetinu všech zakázek.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

Praštil holí do plotu, který držela sousedka. Ústavní soud muži zrušil trest

Ústavní soud (ÚS) zrušil rozsudek nad mužem, jenž si po sousedských konfliktech vyslechl podmíněný trest za pokus o ublížení na zdraví a vydírání. Udeřil kovovou holí do plotu, který z druhé strany...

27. srpna 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Zlín chystá další tři chytré křižovatky, v září vyzkouší první pod Jižními Svahy

Na řadu přicházejí další tři křižovatky, které město Zlín předělává na nový řídicí systém, jenž má zvýšit plynulost dopravy. Jedna je v Loukách, dvě v Malenovicích, omezení tam pocítí především...

27. srpna 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Marek Ztracený pokřtil v Plzni mládě vzácné zebry. Je to pro mě déja vu, přiznal

Zpěvák a skladatel Marek Ztracený ve středu v plzeňské zoo pokřtil mládě vzácné zebry bezhřívé. Samičce dal jméno Efia Simona. Do zahrady zavítal jen několik dnů před svým sobotním vyprodaným...

27. srpna 2025  14:12

Za znásilnění retardované školačky dostal mladík sedm let. Na sex mě lákala, hájil se

Vrchní soud v Olomouci zpřísnil trest pro Slováka Jána Macka, který mu uložil Krajský soud v Brně, na sedm roků odnětí svobody. Mladík loni v dubnu znásilnil mentálně retardovanou třináctiletou...

27. srpna 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Češi se připravují na dražší školní rok. Polovina rodičů šetří a obrací se na online tržiště

27. srpna 2025  13:59

V Havířově na Karvinsku vzniklo za osm milionů korun tréninkové fotbalové hřiště

V Havířově na Karvinsku vzniklo za osm milionů korun tréninkové fotbalové hřiště. Areál nedaleko letního kina bude sloužit nejen sportovním klubům, ale i...

27. srpna 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Na některých místech Blanska začnou platit nová pravidla pro placená parkoviště

Na některých místech Blanska začnou od září platit nová pravidla pro placená parkovací stání. Například parkoviště u úřadu práce je dosud součástí placené zóny...

27. srpna 2025  12:05,  aktualizováno  12:05

Bránil se, ale bodal příliš. Za bitku v Ústí soud potvrdil muži čtyři roky

Za pobodání muže v Ústí nad Labem potvrdil odvolací soud Ondřeji Malému čtyřletý trest vězení. Zamítl odvolání obžalovaného i státního zástupce. Malý muže opakovaně bodl po předchozí hádce, kterou...

27. srpna 2025  13:42,  aktualizováno  13:42

Ve firmě v Kladně unikla kyselina mravenčí, jeden člověk se lehce nadýchal par

V areálu jedné z kladenských firem dnes ráno unikla z barelu, který prorazila tříska z palety, kyselina mravenčí. Většímu úniku zabránili zaměstnanci firmy,...

27. srpna 2025  11:57,  aktualizováno  11:57

Zbiroh na Rokycansku rozšířil za 60 mil. Kč základní školu o odborné učebny

Zbiroh na Rokycansku rozšířil základní školu postavenou před více než 40 lety. Investuje téměř 60 milionů Kč. Na pavilonu školní jídelny vzniklo patro se...

27. srpna 2025  11:54,  aktualizováno  11:54

Našlapaný FolkFest v Mohelnici slaví narozeniny legendárních Poutníků

Čtvrtek 28. až neděle 31. srpna. Toto datum má každý vyznavač folku a country zapsané ve svém diáři velkými písmeny. Koná se totiž další ročník mohelnického festivalu FolkFest, největší žánrové...

27. srpna 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

Syn Michaela Douglase uvede v Liberci film, na konferenci promluví o drogách

Na festival sportovních filmů Sportfilm dorazí do Liberce syn oscarového herce a producenta Michaela Douglase, šestačtyřicetiletý herec Cameron Douglas. Společně s vycházející hvězdou Edouardem...

27. srpna 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.