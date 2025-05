Společnost Kovosvit MAS Foundry nemá peníze na další provoz, neví se, jestli se výroba vůbec ještě rozjede.

„Dneska to byla víceméně schůzka vedení Foundry s mistry a vedoucími jednotlivých středisek, aby věděli, co mají jednotlivým lidem, kteří už jsou v tuto dobu doma, říct. Květnovou výplatu už s největší pravděpodobností nedostanou. Firma nemá na profinancování výroby, protože ze strany majitelů nedocházelo k úhradám,“ řekl Jiří Ryzka, předseda základní organizace odborového svazu Kovo Kovosvit, který se sešel s vedením firmy.

Ředitelem slévárny je Miroslav Chmiel, ale rozhodovací práva má její maďarský majitel Gergely Vesszös.

Kovosvit MAS Foundry je sesterskou společností Kovosvitu MAS Machine Tools, který je od ledna v konkurzu. O této formě úpadku společnosti na konci loňského roku rozhodli její věřitelé.

Ve slévárně pracuje kolem 120 lidí. Několik jich bude stále docházet, aby dělalo udržovací práce a některé linky byly v pohotovostním režimu. V případě, že by se opět mohlo začít vyrábět, aby stroje spustili v co nejkratším termínu.

Výplatní den je 14. června a zaměstnanci musí počkat do 30. června, jestli zaměstnavatel skutečně mzdy neuhradí. Poté běží ještě patnáctidenní lhůta, kdy se čeká, jestli peníze dorazí na účty.

„Pakliže ani v této lhůtě nebudou mzdy vyplaceny, tak od 16. července zaměstnanci můžou podat okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu nevyplacených mezd,“ řekla personalistka slévárny Lucie Pištěková. Pokud firma mzdy nevyplatí, odbory zorganizují schůzky zaměstnanců s úřady práce.

V Sezimově Ústí mají pomoc připravenou

„Chceme také jednat se starosty Tábora a Sezimova Ústí v tomto nebo v příštím týdnu, abychom zkusili vyjednat podmínky pro zaměstnance, kteří tam bydlí, jako loni v případě Machine Tools,“ řekl Ryzka. Například aby města nepenalizovala nájemníky, když se zpozdí s platbou, nebo poskytla půjčku těm, co se ocitnou v tíživé životní situaci.

Vedení Sezimova Ústí s odbory ještě nejednalo, takže neví, kolika lidí z města by se případná pomoc týkala a do jak vážné životní situace by se mohli dostat.

„Podmínky pomoci máme připravené z loňského roku, kdy jsme nabídli lidem z Machine Tools půjčky nebo posunutí termínu splácení nájmů. Podobné podmínky jsme už připravili před lety, kdy měl Kovosvit problémy. Pokud to bude potřeba, materiál dáme ihned do zastupitelstva,“ řekl starosta města Martin Doležal. Nejbližší zasedání je 4. června. Loni využilo pomoci od města jen několik lidí.

Pokud by výroba nezačala, bude se čekat na insolvenci. „Může ji podat někdo z věřitelů, sama firma nebo zaměstnanci,“ dodala Pištěková.

Loni se do problémů dostala druhá výrobní část Kovosvitu, Machine Tools. Firma v dubnu 2024 zaměstnancům přestala vyplácet mzdy a ti ji postupně opustili. Ještě týž měsíc českobudějovický krajský soud zahájil s Machine Tools insolvenční řízení a letos v lednu prohlásil konkurz na její majetek.

Firma patřila do léta 2020 podnikateli Michalu Strnadovi, který ji pak za stovky milionů korun prodal ruskému investičnímu fondu Trust Union Fund. Nový vlastník ji převzal v roce 2020 i se závazky a úvěry, které byly několik stovek milionů. Kvůli ruskému útoku na Ukrajinu přišla firma o dodávky do Ruska, které tvořily asi desetinu všech zakázek.

Tradice společnosti sahá až do roku 1939, kdy vznikla jako jeden z podniků Baťova průmyslového impéria na výrobu obráběcích strojů.