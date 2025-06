Předseda základní organizace odborového svazu Kovo Kovosvit Jiří Ryzka popsal další postup. „Teď se bude čekat na to, jestli peníze doplatí do konce měsíce. Se zaměstnanci se potkáme 25. června, budeme řešit co dál a jaké kroky podnikneme,“ uvedl.

Zaměstnanci s výpovědí musejí počkat ještě do 30. června, jestli zaměstnavatel skutečně mzdy nedoplatí. Poté běží ještě patnáctidenní lhůta, kdy se čeká, jestli peníze dorazí na účty. Pak můžou lidé podat okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu nevyplacených mezd.

Radnice v Sezimově Ústí připravila pomoc pro zaměstnance firmy, kteří jsou občané města nebo nájemci městského bytu. Pokud se dostanou do tíživé životní situace, mohou požádat o bezúročnou půjčku nebo odklad nájmu. Stejnou pomoc chystá Tábor, kde to musí ještě schválit 23. června zastupitelé.

Loni se do problémů dostala druhá výrobní část Kovosvitu, Machine Tools. V dubnu zaměstnancům přestala vyplácet mzdy a ti ji postupně opustili. Ještě v dubnu budějovický krajský soud zahájil s Machine Tools insolvenční řízení a letos v lednu prohlásil konkurz na její majetek.

Společnost Kovosvit MAS patřila do léta 2020 podnikateli Michalu Strnadovi, který ji pak za stovky milionů korun prodal ruskému investičnímu fondu Trust Union Fund.

Nový vlastník převzal firmu v roce 2020 i se závazky a úvěry, které byly několik stovek milionů. Kvůli ruskému útoku na Ukrajinu ale přišla firma o dodávky do Ruska, které tvořily asi desetinu všech zakázek.

Tradice společnosti sahá do roku 1939, kdy vznikla jako jeden z podniků Baťova průmyslového impéria na výrobu obráběcích strojů.