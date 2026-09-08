Areál po zkrachovalém Kovosvitu ožívá, část si pronajal výrobce vzduchotechniky

Markéta Sedláčková
  9:02aktualizováno  9:02
Sledovat Metro na Googlu

Fotogalerie4

Českobudějovický krajský soud vyhlásil moratorium nad firmou Kovosvit MAS Machine Tools. (3. května 2024) | foto: ČTK

Do areálu někdejšího Kovosvitu v Sezimově Ústí na Táborsku vstoupil nový nájemce a haly, které po konkurzu zůstaly prázdné, začínají znovu ožívat. Výrobu tam chce přesunout firma na vzduchotechnická zařízení. Vlastník zároveň jedná s dalšími společnostmi, které by mohly využít zachované technologie a navázat na strojírenskou tradici.

Část areálu zkrachovalé strojírenské společnosti Kovosvit MAS v Sezimově Ústí na Táborsku znovu ožívá. Firma GreMI Klima vyrábějící vzduchotechniku, která si zde pronajala prostory, začala na začátku září přebírat kanceláře a postupně zahajuje provoz.

Podle ředitele pobočky v Plané nad Lužnicí Petra Mikeše spustila také nábor nových pracovníků a oslovuje i bývalé zaměstnance Kovosvitu.

Českobudějovický krajský soud vyhlásil moratorium nad firmou Kovosvit MAS Machine Tools. (3. května 2024)
Kovosvit MAS sídlí v Sezimově Ústí na Táborsku.
V Kovosvitu je velmi cítit odkaz jeho zakladatele Tomáše Bati. Ten zde postavil továrnu v roce 1939 jako MAS - Moravské akciové strojírny. Jméno Kovosvit se začalo používat až v roce 1946.
Kovosvit MAS ročně vyrobí několik set obráběcích strojů, které míří do celého světa.
4 fotografie

Mikeš zdůraznil, že nejde o vznik nové provozovny, ale o přesun stávající výroby. Společnost se dosud soustředila v Plané nad Lužnicí a v objektu bývalých sedlčanských strojíren. Přesun do Sezimova Ústí je podle něj reakcí na rozšiřující se zahraniční aktivity.

„Cílový stav pro roky 2027–2028 je zhruba devadesát až stodvacet zaměstnanců,“ uvedl. Přibližně třetinu mají tvořit technickohospodářské profese, zbytek dělnické pozice. „Máme vlastní nábor, ale opíráme se také o lidi, o kterých víme, že zde pracovali,“ dodal Mikeš.

Podle Pavla Berana ze skupiny STV Invest, která areál vlastní, představuje příchod GreMI Klimy první výraznou změnu po období útlumu. Uvedl, že nový nájemce obsadí rozsáhlou část komplexu. „Chce tam vyrábět. Nejsou to žádné sklady,“ řekl.

Slévárna Kovosvitu ukončila výrobu, plat za květen zaměstnanci zřejmě nedostanou

STV Invest zároveň pokračuje v jednáních s dalšími firmami o využití zbývajících objektů i o možném navázání na někdejší produkci Kovosvitu. V areálu zůstala dokumentace, rozpracované zakázky i zásoby, které mohou být pro některé podniky využitelné. „Vedeme řadu jednání se zájemci, kteří by zde chtěli působit, případně navázat na původní výrobu,“ potvrdil.

Kovosvit MAS patřil dlouhá léta k největším strojírenským podnikům na Táborsku. Zaměstnával stovky lidí a vyráběl obráběcí stroje pro tuzemské i zahraniční odběratele. V roce 2020 ho podnikatel Michal Strnad prodal ruskému fondu Trust Union Fund. Kvůli válečnému konfliktu však přišla společnost o část zakázek, v roce 2024 přestala vyplácet mzdy a zaměstnanci začali odcházet. Soud následně zahájil insolvenční řízení.

V roce 2025 se situace dál zhoršila. Po krachu divize Machine Tools skončila i slévárna Kovosvit MAS Foundry, která ukončila výrobu a nevyplatila poslední mzdy. V celém areálu už nepokračovala žádná činnost. Insolvenční správce navrhl ukončení provozu, protože podnik neměl zaměstnance, zakázky ani obchodní vztahy. Soud rozhodl o konkurzu a o prodeji majetku jako celku.

Komplex má rozlohu 16 hektarů

Areál letos koupila společnost Tropner, která je součástí skupiny STV Invest. Zvítězila ve výběrovém řízení insolvenčního správce. Komplex o rozloze šestnácti hektarů je technicky zachovalý a nový vlastník deklaroval, že chce místo znovu oživit civilní výrobou.

Soud schválil konec provozu Kovosvitu v Sezimově Ústí. Závod má dluhy za miliardu

Úřad práce situaci kolem Kovosvitu sledoval od prvních potíží a s firmou tehdy úzce spolupracoval. Podle ředitele krajské pobočky Ivana Loukoty odešli zaměstnanci ve třech etapách, které odpovídaly rozdělení podniku do samostatných společností. „Nezaměstnanost v regionu nakonec nebyla významně ovlivněna ukončením výroby této firmy. Většinou se jednalo o pracovníky ve velmi žádaných profesích,“ uvedl.

Část lidí si podle něj našla práci sama, ostatním pomohl úřad práce. Dodal také, že s novým vlastníkem areálu ani nájemcem zatím nejednali. „Pokud se obrátí na Úřad práce ČR, jsme připraveni spolupracovat, zejména při náboru nových zaměstnanců a jejich dalším vzdělávání,“ doplnil Loukota.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín, který vrhá. Na již nevyužívaném hřišti Spartaku Krč dosud stojí neobvyklý ukazatel skóre s hodinami ve...

Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy

Žlutý rohový dům ukrývá poklad. Školní jídelna je vidět od Malostranské...

Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a učitelé, ale také veřejnost. Během školního roku stojí celý oběd 120 korun. O prázdninách se role obrátila...

Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?

Ne všechny současné stanice metra jsou podzemní. Nová linka E by mohla vést převážně po povrchu.

Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další linku. Zatímco před minulými komunálními volbami přišlo hnutí Praha Sobě s plánem na okružní metro...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů

Osmnáct pacientů se muselo evakuovat při požáru ve Fakultní nemocnici Motol a...

Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale muselo se evakuovat 18 pacientů. Oheň zasáhl opláštění onkologického centra, škoda činí asi 30...

Pod magistrálou na Pankráci otevřeli „nový“ podchod. Byl roky zanedbaný a zavřený

Podchod pod magistrálou doplňuje grafika studentů z Fakulty designu a umění...

Pod magistrálou mezi Pankrácí a Nuslemi dlouhé roky vedl jen úzký chodník. Od prvního školního dne roku 2026 je tu nová cesta, která usnadní pěším průchod mezi oběma čtvrtěmi. Nejvíce ji ocení...

Jak se z člověka stane manipulátor? Divadlo zahájilo sezonu Nebezpečnými vztahy

Slovácké divadlo v Uherském Hradišti nastudovalo představení Nebezpečné vztahy....

Novou sezonu Slováckého divadla otevřela premiéra inscenace Nebezpečné vztahy. Známé vyprávění o hříšných hrátkách francouzské aristokracie se dočkalo mnoha divadelních i filmových zpracování a pod...

8. září 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Po výhrůžce v Kadani evakuovali i ležící pacienty. Čin ubožáka, píše starosta

Policisté kvůli anonymní výhrůžce bombou evakuují nemocnici v Kadani na...

Policisté kvůli anonymní výhrůžce bombou evakuovali nemocnici Kadaň na Chomutovsku, museli ji opustit i někteří pacienti, kteří jsou na lůžku. Na místo dorazil pyrotechnik a kynolog se psem...

8. září 2026  8:02,  aktualizováno  9:29

Mohutný požár pohltil obchodní dům Lidl v Kladně

V Kladně shořel obchodní dům Lidl. (8. září 2026)

Hasiči v noci likvidovali mohutný požár obchodního domu Lidl v Kladně. Vyhlásili druhý a později i třetí stupeň poplachu, na místě zasahovalo na 18 jednotek. Z přilehlé ubytovny evakuovali 53 lidí....

8. září 2026  6:12,  aktualizováno  9:26

Areál po zkrachovalém Kovosvitu ožívá, část si pronajal výrobce vzduchotechniky

Českobudějovický krajský soud vyhlásil moratorium nad firmou Kovosvit MAS...

Do areálu někdejšího Kovosvitu v Sezimově Ústí na Táborsku vstoupil nový nájemce a haly, které po konkurzu zůstaly prázdné, začínají znovu ožívat. Výrobu tam chce přesunout firma na vzduchotechnická...

8. září 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

S tzv. trolejkebusy Bozankaya SNG12T se můžete dnes svést na linkách 51/2 a 53/3, známější SOR TNS12 zůstal na 52/6. Zde je odchycen vůz ev.č. 540 na náměstí Kinských, sobotní premiéra na 51/2 se...

vydáno 8. září 2026

Koček je moc. Havlíčkův Brod schválil kastrační program, lidem proplatí zákroky

ilustrační snímek

V Havlíčkově Brodě a okolí podle odhadu ochranářů žijí vyšší desítky tisíc toulavých zvířat, o něž se nikdo nestará. Vedení města proto nyní schválilo program, který by v případě koček měl tento stav...

8. září 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Haier představuje na veletrhu IFA 2026 chytrou domácnost založenou na AI

8. září 2026  8:46

Matthias Bellino zahajuje novou offroadovou kapitolu díky Segway Powersports

8. září 2026  8:33

Společnost DUVA představuje na veletrhu IFA 2026 DUVA ONE, personalizovaná sluchátka pro spánek, která reagují v reálném čase

8. září 2026  8:32

Více než 400 odborníků z médií hledá nové síly růstu v asijsko-pacifickém regionu

8. září 2026  8:20

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Energie jako české dilema. Chceme nezávislost i ekologii, hlavně ale nechceme zdražení

Ilustrační snímek

Energetická nezávislost a ekologičtější výroba elektřiny mají u Čechů vysokou podporu. Jakmile ale přijde řeč na vyšší účty, nadšení rychle opadá. Podle nového průzkumu E.on považuje růst cen energií...

8. září 2026  8:03

Jihočeská inovační liga

8. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×