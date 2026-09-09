S kradeným zbožím zloději ujížděli v odcizeném autě, dlouho však policii neunikali

Autor: khr
  9:52aktualizováno  9:52
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Jen několik desítek minut se zloději radovali z věcí, které nakradli v jednom z píseckých obchodů. Od něj odjeli autem, ale policisté záhy vůz i s pětičlennou posádkou zadrželi na okraji Českých Budějovic. Auto navíc bylo kradené a za volantem seděl sedmnáctiletý mladík bez řidičského průkazu.

KRIMI

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V pondělí krátce před půl dvanáctou dopoledne přijali policisté na lince 158 oznámení o krádeži v jednom z píseckých obchodů. Údajní zloději podle oznamovatele nastoupili do vozidla značky Renault a odjeli.

„Operační důstojník měl kromě popisu podezřelých k dispozici také SPZ vozidla. Vzápětí zjistil, že se jedná o automobil odcizený den předtím v Českých Budějovicích. Krátce po 12. hodině předal všechny zjištěné informace hlídkám v terénu s tím, že vozidlo pravděpodobně míří směrem na Budějovice,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Dvě hlídky budějovických policistů ihned zamířily na výjezd z krajského města na Písek. Cestou si všimly, že v protisměru jede hledaný vůz, a okamžitě ho začali pronásledovat.

Zloději brali v prodejně všechno. Ale s havárií nepočítali

Následovala rychlá akce, kdy policisté vozidlo zastavili, vyzvali řidiče a všechny spolucestující, aby vystoupili. Jednalo se o pět lidí. U sedmnáctiletého řidiče provedli dechovou zkoušku s negativním výsledkem. Auto však řídil, aniž by byl držitelem příslušného řidičského oprávnění.

„Jak policisté posléze zjistili, v autě vezli i věci, které měly být odcizené z písecké prodejny. Jednalo se o obuv a parfémy. Řidič je podezřelý z trestného činu krádeže a neoprávněného užívání cizí věci. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky,“ upřesnila mluvčí a dodala, že celá akce trvala jen několik desítek minut. Navíc policisté z oddělení hlídkové služby zastavili kradené vozidlo přesně deset minut poté, co o něm dostali informaci.

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