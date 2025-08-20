„Podjezd pod nádražím a most přes Vltavu do Papírenské ulice by měly mít stavební povolení do konce roku. Dotahujeme i povolení na druhou etapu jižní tangenty. V příštím roce chceme stavby zahájit nebo minimálně vybrat jejich zhotovitele,“ uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba.
Nejnákladnějším projektem bude tunel pod vlakovým nádražím. Jeho stavba potrvá čtyři až pět let a odhadované náklady se pohybují kolem čtyř miliard korun, z nichž by přibližně 35 procent měla hradit Správa železnic (SŽ).
Tunelu pod nádražím chybí jen stavební povolení, projekt se táhne a cena stoupá
Tunel propojí dopravu z centra města na takzvanou zanádražní silnici, která vede k nájezdu na dálnici D3. Nyní auta musejí podjíždět viadukt v Rudolfovské, který už však kapacitně nestačí, a proto se kolem něj tvoří kolony. Za železniční tratí, pod níž tunel povede, jsou čtvrti jako Suché Vrbné nebo Pohůrka, jejichž obyvatelé jezdí do práce do města.
Druhá etapa jižní tangenty propojí dálnici D3 se silnicí mezi Českými Budějovicemi a Novými Hrady, na kterou se napojí za Novou Vsí. Řidiči se tak vyhnou průjezdu hustou aglomerací českobudějovických satelitů jako Hodějovice, Nedabyle nebo právě Nová Ves.
Most přes Vltavu by měl do jižní části Českých Budějovic přivádět dopravu ze silnice I/3. Jde o silnici, po níž přijíždějí auta od Českého Krumlova a hraničního přechodu s Rakouskem Dolní Dvořiště. Šlo by o čtvrtý most přes Vltavu v krajském městě. Nyní musí vozidla přijíždějící od Českého Krumlova téměř do centra a vracet se po druhé straně řeky do jižní části města.
Kraj představil podobu mostu přes Vltavu, který přivede auta do Rožnova
Kromě toho chtějí České Budějovice v příštím roce začít stavbu propojení ze sídliště Máj na silnici I/3 přes Švábův Hrádek. Znamenalo by to, že řidiči z Máje a také vedlejšího sídliště Vltava by nemuseli jezdit na silnici ve směru na Český Krumlov a také na exit na D3 přes centrum.
„Příští rok proto bude z hlediska dopravních staveb pro krajské město klíčový. Jedná se o projekty, které z velké části po dlouhých letech vyřeší dopravu v aglomeraci Českých Budějovic,“ uvedl Kuba.