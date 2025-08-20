Tunel i most. Kraj plánuje příští rok v Budějovicích dopravní stavby za miliardy

Autor: ČTK, iDNES.cz
  11:02aktualizováno  11:02
Jihočeský kraj chce v příštím roce zahájit dopravní stavby v Českých Budějovicích a okolí za miliardy korun. Jde například o tunel pod nádražím, druhou etapu jižní tangenty nebo most přes Vltavu ze silnice I/3.
Tunel pro nádražím v Českých Budějovicích promění okolí. Nová lávka přes koleje nahradí tu současnou, v plánu je i parkovací dům.

Tunel pro nádražím v Českých Budějovicích promění okolí. Nová lávka přes koleje nahradí tu současnou, v plánu je i parkovací dům. | foto: Repro: Jihočeský kraj

Tunel pro nádražím v Českých Budějovicích promění okolí. Nová lávka přes koleje nahradí tu současnou, v plánu je i parkovací dům.
Tunel pro nádražím v Českých Budějovicích promění okolí. Nová lávka přes koleje nahradí tu současnou, v plánu je i parkovací dům.
Tunel pro nádražím v Českých Budějovicích promění okolí. Nová lávka přes koleje nahradí tu současnou, v plánu je i parkovací dům.
Tunel pro nádražím v Českých Budějovicích promění okolí. Nová lávka přes koleje nahradí tu současnou, v plánu je i parkovací dům.
17 fotografií

„Podjezd pod nádražím a most přes Vltavu do Papírenské ulice by měly mít stavební povolení do konce roku. Dotahujeme i povolení na druhou etapu jižní tangenty. V příštím roce chceme stavby zahájit nebo minimálně vybrat jejich zhotovitele,“ uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba.

Nejnákladnějším projektem bude tunel pod vlakovým nádražím. Jeho stavba potrvá čtyři až pět let a odhadované náklady se pohybují kolem čtyř miliard korun, z nichž by přibližně 35 procent měla hradit Správa železnic (SŽ).

Tunelu pod nádražím chybí jen stavební povolení, projekt se táhne a cena stoupá

Tunel propojí dopravu z centra města na takzvanou zanádražní silnici, která vede k nájezdu na dálnici D3. Nyní auta musejí podjíždět viadukt v Rudolfovské, který už však kapacitně nestačí, a proto se kolem něj tvoří kolony. Za železniční tratí, pod níž tunel povede, jsou čtvrti jako Suché Vrbné nebo Pohůrka, jejichž obyvatelé jezdí do práce do města.

Druhá etapa jižní tangenty propojí dálnici D3 se silnicí mezi Českými Budějovicemi a Novými Hrady, na kterou se napojí za Novou Vsí. Řidiči se tak vyhnou průjezdu hustou aglomerací českobudějovických satelitů jako Hodějovice, Nedabyle nebo právě Nová Ves.

Most přes Vltavu by měl do jižní části Českých Budějovic přivádět dopravu ze silnice I/3. Jde o silnici, po níž přijíždějí auta od Českého Krumlova a hraničního přechodu s Rakouskem Dolní Dvořiště. Šlo by o čtvrtý most přes Vltavu v krajském městě. Nyní musí vozidla přijíždějící od Českého Krumlova téměř do centra a vracet se po druhé straně řeky do jižní části města.

Kraj představil podobu mostu přes Vltavu, který přivede auta do Rožnova

Kromě toho chtějí České Budějovice v příštím roce začít stavbu propojení ze sídliště Máj na silnici I/3 přes Švábův Hrádek. Znamenalo by to, že řidiči z Máje a také vedlejšího sídliště Vltava by nemuseli jezdit na silnici ve směru na Český Krumlov a také na exit na D3 přes centrum.

„Příští rok proto bude z hlediska dopravních staveb pro krajské město klíčový. Jedná se o projekty, které z velké části po dlouhých letech vyřeší dopravu v aglomeraci Českých Budějovic,“ uvedl Kuba.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Na pokraji vyhubení. Zoo Liberec chová ohroženého krokodýlovce čínského

Na světě jich odhadem zbývá necelá tisícovka. Kriticky ohrožený krokodýlovec čínský žije v horských lesních potocích s čistou vodou na jihu Číny a v severním Vietnamu. Na záchraně tropických ještěrů,...

20. srpna 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

Humpolec zabavil zvířata v soukromém zookoutku, tygři se nekontrolovaně množili

Přes sto zvířat žijících v nevyhovujících podmínkách ve zvěřinci v místní části Kletečná nechala zabavit radnice v Humpolci na Pelhřimovsku. Upozornil na to server iROZHLAS. Podle mluvčího města...

20. srpna 2025  10:42,  aktualizováno  11:41

Každý den zabiju policajta, hrozil muž na tísňové lince. Jde za to do vězení

Okresní soud v Teplicích poslal do vězení muže, jenž na začátku roku po zavolání na tísňovou linku vyhrožoval, že každý den zabije policistu, pokud nebude přepojený na konkrétní vyšetřovatelku. O dva...

20. srpna 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Slavičín směnil se státem pozemky v areálu muničních skladů ve Vrběticích

Slavičín na Zlínsku směnil se státem pozemky v areálu muničních skladů v nedalekých Vlachovicích-Vrběticích, kde v roce 2014 při výbuších zemřeli dva lidé....

20. srpna 2025,  aktualizováno 

ÚS odmítl stížnost v kauze vraždy řidiče v Praze, Pašku si odpyká 17,5 roku

Ivan Pašku, jenž na pražském sídlišti Černý Most ubodal řidiče Boltu, si s konečnou platností odpyká 17,5 roku ve vězení. Jeho stížnost odmítl Ústavní soud...

20. srpna 2025  9:50,  aktualizováno  9:50

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Operace Naděje - Štefan

20. srpna 2025  11:27

Stavba nových kabin pro mělnické fotbalisty má být hotová příští rok

Stavba nových kabin pro mělnické fotbalisty, ale i další sportovce, má být hotová příští rok. Nyní pokračuje tendr, jeho hodnota je zhruba 20 milionů korun....

20. srpna 2025  9:31,  aktualizováno  9:31

Vražda kojence míří k soudu. Podle policie smrt dítěte zavinil neurvalý otec

Policie navrhla obžalovat šestatřicetiletého muže z Královéhradecka z vraždy jeho pětiměsíčního syna. Vyšetřování případu policie ukončila a spis s návrhem na podání obžaloby předala státnímu...

20. srpna 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Tunel i most. Kraj plánuje příští rok v Budějovicích dopravní stavby za miliardy

Jihočeský kraj chce v příštím roce zahájit dopravní stavby v Českých Budějovicích a okolí za miliardy korun. Jde například o tunel pod nádražím, druhou etapu jižní tangenty nebo most přes Vltavu ze...

20. srpna 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Z Olomouce do Prahy jel celý den, mnozí se ho báli a na noc musel za město. První vlak v Praze

Nazdááár, volali Pražané před 180 lety na vůbec první vlak, který dorazil do Prahy. Stalo se tak 20. srpna 1845 v půl páté odpoledne a před nádražím, dnes Masarykovým, nesměl chybět nikdo, kdo v...

20. srpna 2025  11:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Policisté odvolali pátrání po dívce z ústavu v M. Krumlově, je v pořádku

Policisté odvolali pátrání po čtrnáctileté dívce z výchovného ústavu v Moravském Krumlově, která se nevrátila z víkendové vycházky. Podařilo se ji vypátrat,...

20. srpna 2025  9:28,  aktualizováno  9:28

Ve žlutické chovné stanici uhořelo pět fen, kotce patrně někdo zapálil

Oheň vzplál v noci na úterý v zahrádkářské kolonii ve Žluticích. Podle policistů někdo s největší pravděpodobností kotce v soukromé chovné stanici úmyslně zapálil. Případ vyšetřují pro podezření z...

20. srpna 2025  10:52,  aktualizováno  10:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.