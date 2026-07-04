Kraj vybuduje ve fotbalovém areálu na českobudějovickém Složišti dvě hřiště

Jihočeský kraj vybuduje ve fotbalovém tréninkovém areálu mládeže na českobudějovickém Složišti dvě hřiště s umělým povrchem. Jedná se o investici za 70 milionů korun. ČTK to řekl David Hocke z kanceláře jihočeského hejtmana. V současnosti jsou na Složišti čtyři travnatá hřiště a jedno s umělým povrchem.
Složiště slouží především mládežnické akademii. "Pro Jihočeský kraj je zásadní, aby měli mladí fotbalisté kvalitní podmínky pro přípravu," uvedl hejtman Martin Kuba (Naše Česko). Kraj loni získal na Složišti budovy, které patřily fotbalovému klubu Dynamo České Budějovice. Následně se s českobudějovickým magistrátem dohodl na převodu pozemků na Složišti, které patřily městu. Kraj se tak stal vlastníkem areálu o rozloze 20 hektarů.
"Je vidět, že když to mělo na starosti Dynamo, tak se o areál moc nestaralo. Opravy ani pořádná údržba se moc neřešily, o nějakém rozvoji ani nemluvě. Stav se přitom dostal tak daleko, že hrozilo, že se tam brzy nebude dát fungovat vůbec," uvedl hejtman. Dodal, že kraj od zisku Složiště investoval do rozvoje areálu 66 milionů korun. Peníze dal na modernizaci nebo nákup techniky a na údržbu.
Nyní chystá stavbu workoutového hřiště za více než tři miliony korun. Venkovní posilovna nebude sloužit pouze fotbalové akademii a sportovním klubům, ale také veřejnosti. V budoucnu se má komplex rozšířit o další sportoviště. V plánu je stavba atletické haly nebo bazénu.