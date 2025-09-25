Sjednotit dlažbu v podloubích, přidat zeleň či více předzahrádek, zajistit lepší úklid a především zklidnit dopravu. To byly hlavní body prvního společného jednání mezi zástupci města a desítkami lidí z Krajinské ulice, co v ní mají domy, byty nebo provozovny.
Neutěšený stav jedné z nejdůležitějších ulic v centru, do níž je omezený vjezd aut, už řadu let trápí kdekoho. „Chceme z ní mít krásnou vstupní bránu do centra města a výstavní pěší zónu,“ zdůraznil na pondělním jednání náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš (ODS).
MF DNES vybrala čtyři zásadní body, jak by se měla ulice v několika etapách proměnit. Dřív než za pět let to nebude.
1. Doprava
Častý nešvar – Krajinská slouží jako zkratka pro desítky řidičů. Nedovoleně. Řada motoristů zneužívá dobu pro zásobování. „Přijede mladý kluk ráno, zaparkuje nám před domem a jde na kafe. Nic nezásobuje, jen si tam zadarmo stoupne,“ divil se jeden z obyvatel ulice.
Podle zástupců města benevolenci k průjezdu zneužívají často i nejrůznější rozvozci jídel. Situaci vyřeší s rekonstrukcí až pohyblivé sloupky. Na tom se všichni shodli.
„Sloupek si na čip zasune jen ten, kdo si to sjedná třeba na radnici. Je to jednoduché. Chce to opravdu zavést přísný režim. Cedule s sem zásobování tady v Česku snadno každý zneužívá,“ všiml si majitel jednoho z domů Miroslav Drs.
|
Autobusy do jednosměrky v centru Budějovic nesmějí, rozhodl soud
Mobilní sloupky, které budou moci obsluhovat jen lidé s čipy nebo přes mobilní aplikace či online formuláře, jako například mnozí řemeslníci a podobně, zamezí současnému dopravnímu problému.
„Tímto krokem chceme z Krajinské vytlačit ty, co tam nemají co dělat, a naopak pomoci těm, kteří tam bydlí a pracují,“ podotkl první náměstek primátorky Petr Maroš (ODS). V jiných městech se v podobných pěších zónách sloupky už léta osvědčují.
Lidé při debatě ale zároveň poprosili radnici, aby dopravní situaci v ulici řešila důsledněji ještě předtím, než se Krajinská začne opravovat. A aby městská policie také dopravní přestupky řešila přísněji.
2. Podloubí
Na čem už na jednání taková shoda nepanovala, byla otázka řešení dlažby v podloubích. Chodníky pod nimi jsou v soukromém vlastnictví majitelů jednotlivých domů.
„Ano, ulice vypadá bídně, ale nevidím teď úplně důvod dělat všude jednotnou dlažbu. Třeba u nás máme kvalitní povrch, srovnatelný s chodníky na náměstí. Myslím si, že sjednocování chodníků není až tak fatální problém Krajinské,“ přiblížil Drs.
Město však bude chtít při rekonstrukci Krajinské trvat na jednotné dlažbě i v podloubích. I když Maroš uznal, že se na tom poté budou muset všichni shodnout a že to bude nejspíš nejtěžší oříšek.
3. Zeleň
Pěší zóna by se mohla v budoucnu i více zazelenat. Byť to nebude formou vysazování klasických stromů do rekonstruovaného městského bulváru, ale spíš s pomocí velkých květináčů se zelení.
„Jak klasické stromy rostou, později jejich kořeny ničí chodníky, zastiňují domy a podobně. Myslím si, že květníky se zelení se osvědčily například u kavárny Praži Café. Byli byste pro takovéto nádoby? “ dotazoval se náměstek Maroš přítomných.
A většina lidí v zaplněném zastupitelském sále zvedla ruku pro variantu zeleně v nádobách.
4. Čistota a sítě
V poklidné a věcné debatě o budoucnosti Krajinské ulice přišla na řadu i otázka čistoty v podloubí a na samotné ulici.
V Krajinské sídlí několik hudebních klubů a prodejen s rychlým občerstvením a ty jsou otevřené do časných ranních hodin. To pak v ulici přináší noční hluk a zejména nepořádek. Radnice lidem z Krajinské však přislíbila, že se na úklid více zaměří. A to i v podloubích, kde je často velký nepořádek hlavně okolo košů a zápach.
„Krajinská má několik minusů. Jsou to povrchy, tragický dopravní chaos a také ta čistota. Obrovským problém je ale i to, co není vidět. A to jsou veřejné sítě. Nemyslím si, že na rekonstrukci pěší zóny je přímo třeba architektonická soutěž, ale musí se pracovat systematicky,“ myslí si českobudějovický architekt Filip Dubský.
Výměna sítí bude hlavní tématem rekonstrukce ulice. Některé části jsou až 130 let staré a havárie jsou v Krajinské časté. I proto se musejí majitelé domů či provozoven dopředu připravit na to, že ulice bude rozkopaná a že například zásobování obchodů či restaurací bude v době několikaměsíční rekonstrukce dost náročné.