Nová tělocvična i oprava ordinace. Na projekty obcí kraj rozdělí 300 milionů

Markéta Sedláčková
  9:32aktualizováno  9:32
Nová tělocvična, parkoviště pro autobusy nebo ordinace praktického lékaře. Tady všude obce uspěly a dostanou podporu od Jihočeského kraje. Ten letos obdržel 88 žádostí v celkové hodnotě přes 715 milionů korun. K dispozici měl ale jen 300 milionů, takže radovat se mohly zhruba dvě třetiny žadatelů. V mnoha případech se také částky oproti žádostem krátily.
Horní ochoz lemuje prstenec tvořený červenými lavicemi. (únor 2026)

Horní ochoz lemuje prstenec tvořený červenými lavicemi. (únor 2026) | foto: Foto: David Peltán

Druhá ledová plocha vyrostla těsně vedle starého stadionu. (únor 2026)
V Táboře slavnostně otevřeli druhou ledovou plochu. (24. února 2026)
V Táboře slavnostně otevřeli druhou ledovou plochu. (24. února 2026)
V Táboře slavnostně otevřeli druhou ledovou plochu. (24. února 2026)
8 fotografií

Největší zájem o podporu z Krajského investičního fondu letos projevily obce z okresu České Budějovice, které podaly 23 projektů v hodnotě přes 226 milionů korun. Následuje Jindřichohradecko se žádostmi za téměř 125 milionů a Písecko, kde obce dohromady požadovaly zhruba 94 milionů. Na opačném konci žebříčku je Českokrumlovsko, odkud přišlo sedm žádostí za necelých 47 milionů.

Nejvíc prostředků tak míří na Českobudějovicko – 109,5 milionu. Výrazně si polepšily obce na Jindřichohradecku s 51,5 milionu. Naopak zájemci z Českokrumlovska letos obdrží jen necelých 15 milionů.

Z projektů je patrné, že obce řeší hlavně školy a školky, modernizace kuchyní, přístavby tříd nebo nové tělocvičny. Silnou skupinu tvoří také sportoviště a komunitní prostory, od kulturních domů po parky a veřejná prostranství. V žádostech se ale objevily například témata řešící ordinace lékařů, chodníky nebo bezpečnost dopravy.

Školy, sportoviště i přípojka. Investiční fond rozdělí rekordních 351 milionů

Velkou investici chystají Opařany na Táborsku, které uspěly s žádostí o podporu na výstavbu nové tělocvičny. Obec žádala 30 milionů korun, kraj nakonec přidělil 20 milionů. Celý projekt má vyjít zhruba na sto milionů. Podle starostky Andrey Rucké se ale do stavby pustí i přes nižší podporu. „Předjednali jsme si v zastupitelstvu, že požádáme o úvěr. Teď vybíráme zhotovitele, uvidíme, jak to dopadne,“ uvedla.

Současný areál čeká kompletní proměna. Zbourá se stará montovaná tělocvična i původní sociální zázemí. Na jejich místě vznikne nový komplex se dvěma tělocvičnami. Menší zůstane, zatímco větší bude kompletně nová. „Také vyroste sociální zázemí, šatny, sauna,“ popsala starostka. Součástí projektu jsou i venkovní úpravy, jako nová parkovací místa, chodníky, hřiště a prostor, který má sloužit jako venkovní učebna.

Horní ochoz lemuje prstenec tvořený červenými lavicemi. (únor 2026)
Druhá ledová plocha vyrostla těsně vedle starého stadionu. (únor 2026)
V Táboře slavnostně otevřeli druhou ledovou plochu. (24. února 2026)
V Táboře slavnostně otevřeli druhou ledovou plochu. (24. února 2026)
8 fotografií

Obec by chtěla začít bourat už letos o prázdninách. Stavba je plánovaná na jeden rok. „Podmínka je zachování malé tělocvičny alespoň přes zimu,“ zdůraznila starostka. „Děti budou využívat venkovní prostory, terén, lesy, a pokud to stavba dovolí, i tu malou tělocvičnu,“ dodala.

V Českém Rudolci na Jindřichohradecku se rozhodli investovat do zázemí praktického lékaře. Obec získala z fondu půl milionu korun, celkové náklady jsou zhruba 1,7 milionu. Ordinaci si současný lékař převzal loni v létě, poté co původní doktor zemřel.

Podle starostky Petry Malé je lékařská péče pro místní zásadní. „Máme převážně starší obyvatelstvo, takže služba je využívaná a vítaná,“ řekla. Rekonstrukce ordinace je zároveň součástí širší úpravy celého domu, který obec přestavuje na bytové jednotky. „Přesouváme ji do přízemí, aby byla přístupná i imobilním pacientům. Bude tam i rampa,“ doplnila.

Obec podle ní neměla příliš na výběr. Pokud chce lékaře udržet, musí mu nabídnout odpovídající podmínky. „Je to pro nás důležité. Když tu chceme mít doktora, musíme mu vytvořit zázemí,“ uvedla. Práce začnou v květnu a potrvají zhruba rok. Po dobu rekonstrukce bude lékař ordinovat v náhradních prostorách.

Jihočeský kraj rozdělí dvě stě milionů, aby posílil život na vesnicích

Výraznou podporu letos získaly také Trhové Sviny na Českobudějovicku, kam z fondu míří devět milionů korun na výstavbu nové dětské skupiny. Podle starosty Davida Štojdla jde o krok, který má zlepšit dostupnost péče o děti a reaguje na dlouhodobou poptávku rodičů.

Na Kvildě na Prachaticku chtějí vyřešit dlouhodobý problém s autobusy, které v hlavní sezoně končí svoje linky v centru obce a komplikují dopravu i pohyb turistů. Z fondu získají 2,5 milionu korun na úpravu prostoru, kde vznikne nové místo pro jejich odstavení. Obec k tomu přidá dalších půl milionu ze svého rozpočtu.

24. února 2026

Podle starosty Radka Théra je to krok, který má ulevit nejzatíženějším místům v obci. „V sezoně je to u nás opravdu nápor. Autobusy stojí tam, kde nemají, a blokují průjezd i chodce,“ řekl. Nové řešení má situaci zjednodušit a zpřehlednit. Starosta očekává, že pokud letos lidé budou méně létat do zahraničí, může na Šumavě přibýt tuzemských hostů a obec chce být na sezonu připravená.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, je mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili patnáct zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán.

19. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:52

Na schůzi zastupitelů Brna donesla žena sovětskou vlajku, vykřikovala o kolaboraci

Žena přišla na brněnské zastupitelstvo se sovětskou vlajkou, policie případ...

Sovětskou vlajku rozvinula v úterý dopoledne v jednacím sále brněnských zastupitelů protestující žena, která přišla politiky kritizovat kvůli chystanému sjezdu sudetských Němců. Strážníci ji zadrželi...

19. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:51

VIDEO: Husy zbrzdily výjezd hasičů k nehodě, vykračovaly si před jejich cisternou

Dvě husy blokovaly hasiče mířící k nehodě.

S kuriózní překážkou se museli vypořádat hasiči na Českokrumlovsku, kteří cisternou mířili k dopravní nehodě. Cestu jim zablokovala dvojice hus, kterým se navíc hodnou chvíli ze silnice nechtělo.

19. května 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Turnov nejspíš za deset milionů Kč koupí bývalý závod Preciosy na Koňském trhu

ilustrační snímek

Turnov nejspíš za deset milionů korun koupí bývalý závod Preciosy v rozvojové lokalitě na Koňském trhu. Město se s vedením této sklářské firmy na podmínkách...

19. května 2026  9:57,  aktualizováno  9:57

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Škoda Auto VŠ bude spolupracovat s Entry Engineering na rozvoji inovací

ilustrační snímek

Mladoboleslavská Škoda Auto Vysoká škola (ŠAVŠ) bude spolupracovat s technologickou společností Entry Engineering. Partnerství se zaměří na aplikovaný výzkum a...

19. května 2026  9:50,  aktualizováno  9:50

Na rektora Masarykovy univerzity chce kandidovat právník Polčák

Na rektora Masarykovy univerzity chce kandidovat prĂˇvnĂ­k PolÄŤĂˇk

Na příštího rektora Masarykovy univerzity v Brně chce kandidovat právník Radim Polčák, nynější prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie. Jeho...

19. května 2026  9:50,  aktualizováno  9:50

V Havlíčkově Brodě bude od středy MHD zdarma kvůli přestavbě mostu přes Sázavu

ilustrační snímek

V Havlíčkově Brodě budou lidé od středy jezdit bez placení městskými autobusy, protože bude kvůli rekonstrukci uzavřený velký silniční most přes Sázavu. O tom,...

19. května 2026  9:46,  aktualizováno  9:46

Čekání na inovativní léky se v Česku za dva roky prodloužilo o půl roku

19. května 2026  11:28

Milionová škoda, 70 podvedených. Policie stíhá prodejce falešných lístků na fotbal

ilustrační snímek

Chomutovští kriminalisté obvinili dva muže z podvodu. Podle policie prodávali padělané vstupenky na fotbalové utkání Ligy mistrů UEFA. Jeden z mladíků je navíc stíhán pro trestný čin vydírání....

19. května 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

V Jihlavě přišlo na svět pětikilové miminko, maminka rodila přirozenou cestou

Chlapeček Petr se narodil přirozenou cestou a vážil úctyhodných 5020 g, což z...

V jihlavské porodnici se koncem minulého týdne narodil chlapeček, který svým příchodem na svět pořádně překvapil: Malý Petr totiž při narození vážil úctyhodných 5 020 gramů. Stal se tak prozatím...

19. května 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

CHERY oznámila jmenování Roberta Lewandowského ambasadorem značky, čímž posílila globální prosazování filozofie „For Family"

19. května 2026  11:18

Neperte a nepijte, vyzývají vodaři. Hranice postihla velká havárie potrubí

V pondělí v podvečer došlo k velké havárii vodovodu na Hromůvce v Hranicích na...

V pondělí v podvečer došlo k velké havárii vodovodu na Hromůvce v Hranicích na Přerovsku. Obyvatelům centra i okrajových částí města tekly kohoutky jen slabě, leckde byla voda i zakalená. Vodovody a...

19. května 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.