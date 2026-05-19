Největší zájem o podporu z Krajského investičního fondu letos projevily obce z okresu České Budějovice, které podaly 23 projektů v hodnotě přes 226 milionů korun. Následuje Jindřichohradecko se žádostmi za téměř 125 milionů a Písecko, kde obce dohromady požadovaly zhruba 94 milionů. Na opačném konci žebříčku je Českokrumlovsko, odkud přišlo sedm žádostí za necelých 47 milionů.
Nejvíc prostředků tak míří na Českobudějovicko – 109,5 milionu. Výrazně si polepšily obce na Jindřichohradecku s 51,5 milionu. Naopak zájemci z Českokrumlovska letos obdrží jen necelých 15 milionů.
Z projektů je patrné, že obce řeší hlavně školy a školky, modernizace kuchyní, přístavby tříd nebo nové tělocvičny. Silnou skupinu tvoří také sportoviště a komunitní prostory, od kulturních domů po parky a veřejná prostranství. V žádostech se ale objevily například témata řešící ordinace lékařů, chodníky nebo bezpečnost dopravy.
Školy, sportoviště i přípojka. Investiční fond rozdělí rekordních 351 milionů
Velkou investici chystají Opařany na Táborsku, které uspěly s žádostí o podporu na výstavbu nové tělocvičny. Obec žádala 30 milionů korun, kraj nakonec přidělil 20 milionů. Celý projekt má vyjít zhruba na sto milionů. Podle starostky Andrey Rucké se ale do stavby pustí i přes nižší podporu. „Předjednali jsme si v zastupitelstvu, že požádáme o úvěr. Teď vybíráme zhotovitele, uvidíme, jak to dopadne,“ uvedla.
Současný areál čeká kompletní proměna. Zbourá se stará montovaná tělocvična i původní sociální zázemí. Na jejich místě vznikne nový komplex se dvěma tělocvičnami. Menší zůstane, zatímco větší bude kompletně nová. „Také vyroste sociální zázemí, šatny, sauna,“ popsala starostka. Součástí projektu jsou i venkovní úpravy, jako nová parkovací místa, chodníky, hřiště a prostor, který má sloužit jako venkovní učebna.
Obec by chtěla začít bourat už letos o prázdninách. Stavba je plánovaná na jeden rok. „Podmínka je zachování malé tělocvičny alespoň přes zimu,“ zdůraznila starostka. „Děti budou využívat venkovní prostory, terén, lesy, a pokud to stavba dovolí, i tu malou tělocvičnu,“ dodala.
V Českém Rudolci na Jindřichohradecku se rozhodli investovat do zázemí praktického lékaře. Obec získala z fondu půl milionu korun, celkové náklady jsou zhruba 1,7 milionu. Ordinaci si současný lékař převzal loni v létě, poté co původní doktor zemřel.
Podle starostky Petry Malé je lékařská péče pro místní zásadní. „Máme převážně starší obyvatelstvo, takže služba je využívaná a vítaná,“ řekla. Rekonstrukce ordinace je zároveň součástí širší úpravy celého domu, který obec přestavuje na bytové jednotky. „Přesouváme ji do přízemí, aby byla přístupná i imobilním pacientům. Bude tam i rampa,“ doplnila.
Obec podle ní neměla příliš na výběr. Pokud chce lékaře udržet, musí mu nabídnout odpovídající podmínky. „Je to pro nás důležité. Když tu chceme mít doktora, musíme mu vytvořit zázemí,“ uvedla. Práce začnou v květnu a potrvají zhruba rok. Po dobu rekonstrukce bude lékař ordinovat v náhradních prostorách.
Výraznou podporu letos získaly také Trhové Sviny na Českobudějovicku, kam z fondu míří devět milionů korun na výstavbu nové dětské skupiny. Podle starosty Davida Štojdla jde o krok, který má zlepšit dostupnost péče o děti a reaguje na dlouhodobou poptávku rodičů.
Na Kvildě na Prachaticku chtějí vyřešit dlouhodobý problém s autobusy, které v hlavní sezoně končí svoje linky v centru obce a komplikují dopravu i pohyb turistů. Z fondu získají 2,5 milionu korun na úpravu prostoru, kde vznikne nové místo pro jejich odstavení. Obec k tomu přidá dalších půl milionu ze svého rozpočtu.
24. února 2026
Podle starosty Radka Théra je to krok, který má ulevit nejzatíženějším místům v obci. „V sezoně je to u nás opravdu nápor. Autobusy stojí tam, kde nemají, a blokují průjezd i chodce,“ řekl. Nové řešení má situaci zjednodušit a zpřehlednit. Starosta očekává, že pokud letos lidé budou méně létat do zahraničí, může na Šumavě přibýt tuzemských hostů a obec chce být na sezonu připravená.