Krajský soud obdržel návrhy na prověření voleb ve 13 jihočeských obcích

Krajský soud v Českých Budějovicích obdržel návrhy na prověření průběhu a výsledku voleb ve 13 obcích. Mezi nimi je například Tábor, což je druhé největší město v Jihočeském kraji. Vyplývá to z informací zveřejněných na elektronické úřední desce soudu. Lhůta pro podání stížností uplynula dnes v 16:00, soud má na rozhodnutí 20 dní.
Zaregistroval návrhy na prověření voleb v Táboře, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Bechyni na Táborsku, Vimperku na Prachaticku, Včelné a Dražíči na Českobudějovicku, Přechovicích na Strakonicku, Horních Němčicích a Lodhéřově na Jindřichohradecku, Protivíně a Králově Lhotě na Písecku a Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku.
V Táboře žádá navrhovatelka po soudu revizi počtu hlasů a rozdělení mandátů u tří nejsilnějších subjektů. Vítězné Naše Česko získalo pět mandátů stejně jako těsně druhé ANO a třetí Tábor 2020. Navrhovatelka poukazuje na delší dobu sčítání, což se jí zdá podezřelé.
Soud se bude zabývat i volbami ve Vimperku. Důvodem je návrh na neplatnost hlasování, který podal občan. Ustavující městské zastupitelstvo se proto nesejde v termínu do 9. listopadu.
V některých případech soud už o stížnosti rozhodl. Jde například o Jindřichův Hradec. Soud zamítl stížnost na porušení volebního zákona. Navrhovatel poukazoval na to, že kandidující poslanec Libor Vondráček (Svobodní) během voleb zveřejňoval na svém facebookovém účtu příspěvky spadající podle stěžovatele do volební kampaně. Soud stížnost zamítl, protože podatele návrhu nedokázal identifikovat.