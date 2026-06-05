Králem českobudějovického festivalu Majáles se stal student Gymnázia Jírovcova

Králem českobudějovického studentského festivalu Majáles se stal student Gymnázia Jírovcova Matěj Šebeš. Uspěl dnes ve finálové disciplíně, kterou bylo klání ve videohře. ČTK to za pořadatele řekla Hermína Ottová. Českobudějovický Majáles patří mezi největší akce svého druhu v České republice.
"Netradiční disciplínou se letos stala videohra Mario Kart. Síly v Nintendo hře poměřili Matěj Šebeš z Gymnázia Jírovcova s bodovým ziskem 5898, Hanuš Mezera z Gymnázia Jana Valeriána Jirsíka s 5372 body a David Čížek z Česko-anglického gymnázia s 5354 body. Po napínavém souboji nakonec připadla koruna králi Jírovcovky Matěji Šebešovi. Koruna se tak po dvou letech opět vrátila na Gymnázium Jírovcova," uvedla Ottová.
Finálové disciplíně předcházel průvod městem. Účastnily se jej tisícovky žáků ze 16 středních škol. Průvod na závěr zamířil na Sokolský ostrov, kde se konala finálová disciplína.
Ottová uvedla, že Majáles letos nabídl řadu novinek. Jednou z nich bylo například to, že akce se uskutečnily i na Piaristickém náměstí, kde bylo v neděli také slavností zahájení. "Další novinkou byl takzvaný barbus, což byl koncept, kdy jezdil autobus, kde hrál DJ a čepovalo se pivo. Trasa barbusu vedla kolem centra města," řekla.
Majáles každý den nabídl kulturní program v podobě koncertů. Organizátoři připravili i různé workshopy nebo přednášky. Podobně jako v minulých letech provázel program proměnlivé počasí, kdy sluneční dny střídaly deštivé. "Sice jsme Majáles posunuli z května na úvod června, ale ani tentokrát jsme dešťům neunikli," uvedla Ottová.