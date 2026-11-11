Hra Královna Margot v Jihočeském divadle přenese diváky do světa intrik a vášní

Hra Královna Margot přenese diváky v Českých Budějovicích do světa intrik a vášní ve Francii 16. století. Svatba královny Margot a Jindřicha Navarrského má zpečetit mír, ale místo toho otevře brány krvavému masakru Bartolomějské noci. Činohru z pera Alexandra Dumase představí Jihočeské divadlo v předpremiéře v pátek 13. listopadu. ČTK to řekl režisér a šéf činohry Jihočeského divadla Jakub Čermák.
Královna Margot je příběh katolické princezny, která je provdaná za protestantského krále z Navarry. "Ale postupně Margot zjistí, že se stala vlastně takovou zástěrkou, že se stala vějičkou, protože na svatbu je nalákaný celý protestantský svět, který je během Bartolomějské noci vyvražděn. Ona nebojuje o svůj život, ale bojuje o vůbec svoji důstojnost, bojuje o to, aby se mohla podívat svojí rodině do očí, a bojuje o to, aby zachránila svého manžela, kterého byť nemiluje, tak ho ctí jako někoho, komu dala slovo před oltářem, a tak se ho snaží chránit," uvedl Čermák.
V temných chodbách pařížského Louvru se rozhoduje o moci, loajalitě i přežití. Margot musí obstát v labyrintu dvorských spiknutí a zároveň čelit vlastní vášni. Režie se ujal Jakub Čermák, dramaturgie Olga Šubrtová. Scénu a kostýmy připravila Pavlína Chroňáková, hudbu Petr Šmíd. Margot ztvární Eliška Hnilička Brumovská, Jindřicha Navarrského Tomáš Drápela a Kateřinu Medicejskou Věra Hlaváčková. Ve spletitém příběhu se objeví všichni členové souboru. Premiéra je naplánována na 23. ledna příštího roku.
Jihočeské divadlo má čtyři divadelní soubory - operu, činohru, balet a Malé divadlo. Hraje pravidelně také před otáčivým hledištěm v Českém Krumlově. V sezoně 2025/2026 evidovalo Jihočeské divadlo mimo otáčivé hlediště téměř 65.000 diváků při více než devadesátiprocentní obsazenosti. Představení z točny v českokrumlovském zámeckém parku vidělo 53.118 lidí.