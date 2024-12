Krampusové vyděsí na výstavišti tisíce lidí

Písek

Zemský hřebčinec pořádá adventní prohlídky stájí

K předvánoční prohlídce stájí se mohou v sobotu připojit zájemci v Zemském hřebčinci v Písku. Od 14 hodin si společně s průvodcem prohlédnou plemenné hřebce, jízdárny i expozici o historii této unikátní národní kulturní památky. Současně vrcholí přípravy na novou připouštěcí sezonu, která začne v únoru. Vstupenky za 150 korun je možné koupit online i na místě, rezervace není nutná.

České Budějovice

Centrum města oživí staročeská ulička v Panské

Piaristické náměstí, Panská a Hroznová ulice v Českých Budějovicích. To jsou místa, kde se v neděli od 10 do 17 hodin uskuteční řemeslný vánoční jarmark s prodejem rukodělných, uměleckých a lidových výrobků. Letos bude trh rozšířený o kovářské řemeslo. Nejen staročeská ulička v Panské nabídne i tradiční pochutiny včetně zvěřiny. Atmosféru dodají vystoupení folklorních souborů a pouličních umělců.

Český Krumlov

Sobota nabízí koncerty, tvořivé dílny i jarmark

Na náměstí Svornosti v Českém Krumlově v sobotu mezi 14. a 19. hodinou vystoupí kapely Líba a spol., Spolektiv a Do Ticha. Při sobotní tvořivé dílně v Klášterech si děti i dospělí od 10.30 do 18 hodin vyrobí originální dárky a dekorace. Dílna v Portu 1560 nabídne od 10 do 18 hodin výrobu novoročenek, takzvaných PF. Pokud hledáte originální dárky, nevynechejte od 10 do 14 hodin Lidový jarmark Na Větvi.

České Budějovice

Food festival Jíme Jih se zaměří na kvašené produkty

Spolek Jíme Jih pořádá třetí ročník food festivalu v Českých Budějovicích v prostorách rajské zahrady Dominikánského kláštera na Piaristickém náměstí. Akce se uskuteční v sobotu od 11 do 19 hodin a naváže na místní farmářské trhy. Tentokrát bude zaměřená na fermenty neboli kvašené produkty ve všech formách. Příchozí si pochutnají na dobrotách z osmi kuchyní předních jihočeských restaurací.