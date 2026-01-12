Romantika jako v pohádce. Bruslaři se na zámku proháněli po zamrzlém příkopu

Petr Lundák
  12:32
Louče hoří, led pod bruslemi příjemně křupe, opodál u stánku si vychutnáte horký punč a nad vámi se tyčí nasvícený zámek. Romantičtější noční bruslení najdete jen těžko. V neděli si ho užívaly stovky lidí na jihočeském zámku Kratochvíle na Prachaticku. A když bude zimní počasí přát, bruslit se bude na vodním příkopu i nadále.

V neděli u pokladen už před čtvrtou hodinou odpoledne stojí fronta nedočkavců. V rukou či přes rameno mají pověšené brusle, děti si nesou i helmy. Nasvícenou vstupní branou procházejí do areálu zámku u Netolic.

Za branou na pokladně si vyzvedávají lístky a před nimi se otevírá zimní pohádka. Zasněžené renesanční šlechtické sídlo ještě oranžově nasvěcuje zapadající slunce.

Na zámku, renesanční italské vile, Kratochvíle u Netolic na Prachaticku v neděli uspořádali druhé speciální noční bruslení na zamrzlém vodním příkopě. Událost si nenechaly ujít stovky lidí. Pokud to počasí dovolí, bude se u zámku bruslit opět v úterý a o víkendu. (12. ledna 2026)
Na zámku, renesanční italské vile, Kratochvíle u Netolic na Prachaticku v neděli uspořádali druhé speciální noční bruslení na zamrzlém vodním příkopě. Událost si nenechaly ujít stovky lidí. Pokud to počasí dovolí, bude se u zámku bruslit opět v úterý a o víkendu. (12. ledna 2026)
Na zámku, renesanční italské vile, Kratochvíle u Netolic na Prachaticku v neděli uspořádali druhé speciální noční bruslení na zamrzlém vodním příkopě. Událost si nenechaly ujít stovky lidí. Pokud to počasí dovolí, bude se u zámku bruslit opět v úterý a o víkendu. (12. ledna 2026)
Na zámku, renesanční italské vile, Kratochvíle u Netolic na Prachaticku v neděli uspořádali druhé speciální noční bruslení na zamrzlém vodním příkopě. Událost si nenechaly ujít stovky lidí. Pokud to počasí dovolí, bude se u zámku bruslit opět v úterý a o víkendu. (12. ledna 2026)
Na zámku, renesanční italské vile, Kratochvíle u Netolic na Prachaticku v neděli uspořádali druhé speciální noční bruslení na zamrzlém vodním příkopě. Událost si nenechaly ujít stovky lidí. Pokud to počasí dovolí, bude se u zámku bruslit opět v úterý a o víkendu. (12. ledna 2026)
9 fotografií

Pracovníci zámku už na ochozech vodního příkopu zapalují první louče. A právě zamrzlá vodní plocha okolo zámku láká ty, kteří si chtějí užít opravdu nevšední zážitek.

„Že se u zámku bruslí, mi řekla kolegyně z práce a kamarádka to pak viděla i na Facebooku. Přijeli jsme od Vimperka, takže abychom se třeba kvůli frontě zase vraceli zpátky, to ne. Dáme si něco dobrého teplého, uděláme fotečku a užijeme si to. I když je tu opravdu dost lidí,“ přitakávaly kamarádky Jana s Eliškou, když si na vstupním molu zavazovaly brusle.

Otevřeno o hodinu déle

Pod zámkem se akce koná vůbec poprvé. Původně se v neděli mělo pod zámkem i za světel loučí bruslit od 16 do 18 hodin, ale protože lidí u pokladny a na parkovišti neubývalo, Kratochvíle zůstala otevřená o hodinu déle.

Celkem si v neděli přijelo k Netolicím užít romantický mrazivý večer více než osm stovek lidí. V pátek, na první speciální prohlídky, pak necelé tři stovky.

„Prosíme vás, ti, co už bruslí, venku stále čekají další a další lidé, zkusme se tu všichni na ledu v klidu vystřídat. Ať si to můžete užít všichni. Je krásná zima, pod sebou máte metr vody a navrch je patnácticentimetrový led. Takže vše je bezpečné. A ještě vás mohu pozvat na náš originální jablečný punč, který jsme pro vás vyrobili z našich jablíček přímo z našich stromků,“ hovořil už za tmy do mikrofonu kastelán zámku a jeden ze strůjců myšlenky nočního bruslení Petr Šmíd.

Zájemci se celý večer na zamrzlém příkopě opravdu poctivě střídali, do toho jim hrála folková kapela Bonsai č.3. „Je to tu úžasné, opravdu. Kdy se vám tohle poštěstí?“ chválila si jedna z návštěvnic, když se s partnerem fotili před nasvíceným zámkem.

Chci souznít s duchem zámku, říká nový kastelán Kratochvíle Petr Šmíd

„Jsme závislí především na počasí a na našich lidských silách, v neděli tu přes den pracovalo patnáct lidí a odhrnovalo sníh. Takže další bruslení je v plánu, ale uvidíme, co příroda. Pokud to vyjde, bruslili bychom zase v úterý a o víkendu večer,“ podotkl kastelán.

V pátek na led okolo Kratochvíle přijelo téměř tři sta lidí. Pak se zvedl ohromný zájem zejména na sociálních sítích a lidé v neděli vzali zámek útokem.

Bruslení měli lidé vyhrazené jen na jedné části vodního příkopu. „Okolo celého zámku bychom mohli jezdit, ale odhrabat jen ten jeden a kus a připravit tu led, nám zabralo osm hodin. Takže asi ano, ale potřebovali bychom hodně času na přípravu. Ale je úžasné, že si na Kratochvíli lidé našli cestu, protože v tomto zimním čase je zámek opravdu výjimečný. Je to vlastně italská vila, na kterou tam sníh nikdy nepadá, a proto je to nevšední pohled. Já zámku říkám spící princezna a my jí tímto zájmem pomalu probouzíme,“ těší Šmída.

Zájem o prohlídky památek roste, hostů přibylo v Třeboni i na Hluboké

Kratochvíli si koncem 16. století jako lovecký letohrádek nechal přestavět přední český velmož Vilém z Rožmberka. Původně na jejím místě stával hospodářský dvůr nazývaný Leptáč. Italské architektonické prvky pak na zámek mistrně převedl zkušený rožmberský stavitel Baldassaro Maggi z Arogna. Náročná stavba na nestabilním bažinatém podloží, dokola obehnaná vodním příkopem, byla hotová za šest let.

Dnes je Kratochvíle ve správě Národního památkového ústavu a romantický zámek každý rok láká tisíce návštěvníků.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Tramvaj v Praze vykolejila po srážce s nákladním autem, oba řidiči jsou zranění

V Hlubočepech se srazila tramvaj s náklaďákem. Řidiči obou vozů jsou zranění....

V pražských Hlubočepech vykolejila tramvaj po srážce s nákladním autem. Oba řidiči utrpěli zranění. Provoz mezi Slivencem a Sídlištěm Barrandov byl v obou směrech přerušen a cestující mohli využít...

12. ledna 2026  11:12,  aktualizováno  14:10

Škoda po požáru haly s papírem je 19 milionů, torzo objektu čeká demolice

Požár skladové haly v Plané u Českých Budějovic. (12. ledna 2026)

Rozsáhlý požár skladové haly likvidují od rána hasiči v Plané u Českých Budějovic. Nikdo se nezranil. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných. Informovali o tom na síti X. Škoda je...

12. ledna 2026  8:02,  aktualizováno  14:06

Klidový režim v MHD na Ústecku. Ticho je zatím spíše ráno, chybí jasné upozornění

Ilustrační snímek

Žádné hlasité telefonování, žádná hudba z reproduktorů mobilních telefonů, žádné křičení přes celý vůz. Taková je představa klidového režimu, který Ústecký kraj zavedl od poloviny prosince loňského...

12. ledna 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Husa na provázku převede na jeviště Singerovo podobenství Satan v Goraji

ilustrační snímek

Brněnská Husa na provázku převede na jeviště jako první divadlo v Česku mrazivé podobenství Satan v Goraji. Autorem předlohy je držitel Nobelovy ceny za...

12. ledna 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Holice letos plánují výdaje 282 milionů korun, meziročně o 12 milionů vyšší

ilustrační snímek

Holice na Pardubicku budou letos hospodařit s rozpočtem s příjmy 247 milionů korun a výdaji 282 milionů korun, uvádí město na webu. Schodek 35 milionů korun...

12. ledna 2026  12:15,  aktualizováno  12:15

Yaber vstupuje do segmentu chytrého úklidu uvedením dvou bezdrátových vysavačů

12. ledna 2026  13:52

Přehlídka trendů v bižuterii Made in Jablonec bude poprvé se zahraniční účastí

ilustrační snímek

Tradiční módní přehlídka nejnovějších trendů v bižuterii Made in Jablonec 2026 bude poprvé se zahraniční účastí. Do přípravy modelů se vedle 40 českých firem,...

12. ledna 2026  12:11,  aktualizováno  12:11

Brněnští vědci pomohli objasnit přežití bakterií ve sprchách či nemocnicích

ilustrační snímek

Schopnost přežití některých bakterií ve sprchách, domácnostech či nemocnicích pomohli objasnit vědci z institutu CEITEC Masarykovy univerzity. Do výzkumu, na...

12. ledna 2026  12:09,  aktualizováno  12:09

Ráj pro běžkaře v hradeckých lesích. Taková nadílka tu deset let nebyla, jásají

Běžkaři v hradeckých lesích (11. ledna 2026)

Dostatek sněhu pro běžkování v Hradci Králové je v posledním letech naprostá rarita, současné podmínky jsou mimořádné. Městské lesy proto v neděli upravily rozsáhlou síť běžkařských stop. V...

12. ledna 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Za 24 tisíc ročně parkování po celé Praze. Radní schválili paušál pro elektromobily

ilustrační snímek

Majitelé elektromobilů si budou moci za 24 tisíc korun ročně pořídit oprávnění pro parkování v zónách placeného stání po celé Praze. Dnes to schválili radní metropole. Podle náměstka primátora pro...

12. ledna 2026  11:52,  aktualizováno  13:37

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

RallCont: Bezpečnost jako začátek, ne cíl

„Technologie musí lidem pomáhat, ne je kontrolovat,“ říká spoluzakladatel firmy RallCont Petr Kořenek.

12. ledna 2026  13:30

Kunovické muzeum zrenovovalo přelomový letoun na akrobatický speciál

Kunovické Letecké muzeum po dvou letech dokončilo renovaci historického letounu...

Dostal slavnostní zeleno-červený nátěr a v příští sezoně bude patřit k hlavním návštěvnickým tahákům Leteckého muzea v Kunovicích. Jeden z letounů C-11, které před 72 lety odstartovaly sériovou...

12. ledna 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.