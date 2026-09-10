Vzácný Závišův kříž z vyšebrodského kláštera v sobě skrývá další relikvii, tvrdí vědci

Autor: ČTK, iDNES.cz
  12:22aktualizováno  12:22
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Závišův kříž, dvouramenný relikviářový kříž ze 13. století, nejcennější poklad...

Závišův kříž, dvouramenný relikviářový kříž ze 13. století, nejcennější poklad cisterciáckého kláštera. (10. září 2026) | foto: ČTK

Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku.
Závišův kříž, dvouramenný relikviářový kříž ze 13. století, nejcennější poklad...
Závišův kříž (německy Zawisch Kreuz) je dvouramenný středověký relikviářový...
Originální Závišův kříž je v klášteře k vidění od 1. července do 30. září na...
15 fotografií
Závišův kříž z vyšebrodského kláštera, v němž je údajně ukryt úlomek z kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus, v sobě ukrývá druhou relikvii. Na čtvrtečním mezinárodním sympoziu ve Vyšším Brodě to na základě výsledků nového průzkumu řekl Jiří Šindelář, geoinformatik neziskové organizace Naše historie. Podle vědců jde o tzv. dotýkanou relikvii - tu část dřeva, jež se dotýkala hlavní relikvie.

„Průzkum ukázal, že ačkoliv byl před čtyřiceti lety Závišův kříž kompletně rozebrán a restaurován, stále si uchoval spousty tajemství,“ uvedl Šindelář, který je geofyzikem, technikem a badatelem v oblasti historie a archeologie.

Všechna nová zjištění popisuje v knize Závišův kříž, kde si virtuální obraz vzácné památky mohou lidé zobrazit pomocí QR kódů. Knize ve čtvrtek požehnal převor vyšebrodského kláštera Justin Berka.

Dotýkání dovoleno. Klášter má druhý Závišův kříž, haptický model je z pryskyřice

Odborníci uvnitř kříže objevili dva kusy dřeva, jeden původní cedrový a druhý, který je takzvanou relikvií dotýkanou. Kříž měl původně dřevěné jádro, které později nahradilo lité stříbrné.

„To dřevěné jádro v sobě neslo mnoho set let ukrytou nejcennější relikvii, a tím dotykem, tím kontaktem přešla ta v uvozovkách magická moc relikvie i na tu část dřeva, kde k tomu dotyku došlo. Takže ve chvíli, kdy v 18. století naši předci řešili, že budou muset udělat nové jádro, protože to staré už bylo ve špatném stavu, nemohli tu část, která byla v přímém kontaktu se svatou relikvií, vzít a vyhodit,“ vysvětlil Šindelář.

Závišův kříž, dvouramenný relikviářový kříž ze 13. století, nejcennější poklad cisterciáckého kláštera. (10. září 2026)
Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku.
Závišův kříž, dvouramenný relikviářový kříž ze 13. století, nejcennější poklad cisterciáckého kláštera. (10. září 2026)
Závišův kříž (německy Zawisch Kreuz) je dvouramenný středověký relikviářový kříž ze zlata, vysoký 70 centimetrů, zdobený filigránem, posázený cennými drahokamy a perlami, zhotovený pravděpodobně mezi léty 1220–1230. Do středu kříže byla vsazena relikvie pravého kříže, na kterém zemřel Ježíš Kristus. Podle průzkumů je tento kus cedrového dřeva, měřící na výšku dvacet centimetrů, starý dva tisíce let.
15 fotografií

Zlatnická památka, nejcennější poklad vyšebrodského kláštera, ukrývá 26 dalších menších relikvií v drobných dutinách celého kříže. Vědci provedli kompletní revizi a popsali, kde přesně co je.

„Budeme pojmenovávat tajemství, která si dál Závišův kříž ponese s sebou, protože my je nedokážeme dnes s technologií, kterou máme, nedestruktivně vyřešit. Víme, že v samotné patě středověkého kříže je ještě jeden relikviářový prostor, který v 80. letech 20. století nebyl otevřen, a i pro nás zůstává tajemstvím, protože je to stříbrná schránka, do které se nedá nedestruktivně dostat,“ řekl Šindelář.

Moderními metodami mineralogie odborníci znovu určili všechny vzácné kameny na kříži. Prokázali, že centrální kámen není rubín, ale safír velmi netradiční barvy.

„Nejvzácnější ozdobou Závišova kříže jsou naprosto výjimečné čtyři přírodní perly, které jsou tak velké, že si je dovolujeme označovat jako obrovské a jejich cenu neumíme určit, protože přírodní perly této velikosti se prakticky na světě nevyskytují,“ dodal vědec.

Mimořádná událost. Arcibiskupství v Olomouci se vrátily vzácné relikvie

Dvouramenný raně středověký relikviářový kříž ze zlata zdobený perlami, drahokamy a filigránem vznikl asi ve 20. až 30. letech 13. století v Ostřihomi jako korunovační klenot krále Bély IV. Je nazýván podle Záviše z Falkenštejna.

Badatelé kříž zkoumali s přestávkami od roku 2016 a pořizovali také jeho digitální trojrozměrný obraz. Postupovali neinvazivně, tedy tak, aby památku nijak nepoškodili.

14. července 2025
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