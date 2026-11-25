O víkendu se v jihočeských městech rozzáří vánoční stromy a začne adventní program. V Českém Krumlově vyplují na Vltavu adventní vory a ve vodním mlýně v Hoslovicích na Strakonicku se budou péct vánočky. Placky připravené v 500 let staré černé kuchyni budou moci ochutnat návštěvníci jindřichohradeckého zámku. Na venkovní kluziště lákají v Písku, Táboře a Českých Budějovicích. Novináře o tom dnes informovala Sabina Dominová z Jihočeské centrály cestovního ruchu.
V Českém Krumlově začal vánoční trh na náměstí Svornosti v sobotu 21. listopadu a potrvá do 3. ledna příštího roku. V předvánočním čase budou v Krumlově na hladinu Vltavy vyplouvat od středy do neděle adventní vory, které nabídnou netradiční pohled na historické město. V pátek 11. prosince projde městem Andělský průvod, který připomene pohádku Anděl Páně 2. Ve středu 23. prosince se na druhém zámeckém nádvoří představí živý betlém.
V Táboře se v pátek 27. listopadu slavnostně rozsvítí vánoční strom na Žižkově náměstí a na náměstí T. G. Masaryka se otevře adventní městečko. O třetím adventním víkendu 12. a 13. prosince bude na Žižkově náměstí Staročeský vánoční trh.
Třeboň přivítá advent v sobotu 28. listopadu akcí Třeboň plná andělů. Na Masarykově náměstí ji doprovodí adventní trh, Ježíškova pošta a rozsvícení vánočního stromu. Od 4. do 6. prosince zaplní nádvoří strakonického hradu Adventní trhy pod Rumpálem. Vedle stánků nabídnou ukázky tradičních řemesel a v neděli také živý betlém. V Písku se adventní městečko na Velkém náměstí otevře v neděli 29. listopadu. Na kluziště je vstup zdarma a v provozu bude do 10. ledna 2027.
V Jindřichově Hradci se tradičně na druhý adventní víkend chystají vánoční trhy v centru města a Zámecké adventní dny na státním hradě a zámku, kde mohou lidé ochutnat placky v černé kuchyni. Na zámku Blatná budou vánoční trhy o všech čtyřech adventních víkendech. Doplní je vánoční prohlídky zámku a tvořivé dílny pro děti.
V sobotu 12. prosince se ve vodním mlýně v Hoslovicích na Strakonicku budou péct vánočky v peci. U svátečně vyzdobeného mlýna bude malé tržiště s domácími produkty a rukodělnými výrobky. Vánoční Pohádková kovárna v Selibově na Písecku je pro zájemce otevřená od 14. listopadu do 20. prosince a pak od 27. do 30. prosince.