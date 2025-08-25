„Pozor!!! Ve dveřích je zaseknutá krysa (není to těsnění)“. S takovou cedulí se setkali obyvatelé jednoho z panelových domů na sídlišti Vajgar v Jindřichově Hradci.
Napsal ji tam jeden z obyvatel. Všiml si totiž, že z posuvného mechanismu dveří, které špatně fungovaly, kouká dlouhý ocas.
„Po rozebrání posuvného mechanismu hasiči zjistili, že hlodavec poškodil kabeláž ovládání, a buď elektřina, nebo mechanismus ho usmrtily,“ popsala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
Když hasiči kuriózní zásah zveřejnili na sociálních sítích, čtenáři hned v prvních příspěvcích upozornili, že se nejedná o krysu ale potkana.