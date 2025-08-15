K události došlo krátce po půlnoci. Podle dosavadních zjištění měli dva muži ve věku 31 a 30 let za pomoci výhrůžek požadovat po nejméně čtyřech lidech prokázání totožnosti.
„Starší z dvojice přitom na skupinu mířil vzduchovou puškou značky Hatsan Airtact s optickým hledím. A to přesto, že není držitelem zbrojního průkazu pro žádnou kategorii zbraní,“ upozornil mluvčí českokrumlovských policistů Miroslav Šupík.
Dva lidé ze strachu o své zdraví požadavku vyhověli a svou totožnost skutečně prokázali. Oba pachatelé poté z místa odešli a opodál začali zapalovat a házet petardy.
Na místo okamžitě vyjeli policisté z Českého Krumlova a Horní Plané, psovod a také jihočeská zásahová jednotka. Když přijeli, podezřelá dvojice už na místě nebyla, ale policisté je rychle vypátrali v bydlišti jednoho z nich, kde je zadržela zásahová jednotka.
„U obou mužů policisté provedli dechovou zkoušku na alkohol s negativním výsledkem. Dlouhá zbraň, kterou jeden z mužů mířil na skupinu osob, působila velmi věrohodně a pro poškozené bylo v dané situaci prakticky nemožné rozpoznat, že se jedná o vzduchovku,“ konstatoval mluvčí.
Doma u jednoho z podezřelých policisté následně našli několik zbraní a také znehodnocený granát F1.
Oba muži skončili v policejní cele. Policisté z Českého Krumlova ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů nebezpečné vyhrožování a nedovolené ozbrojování. V případě prokázání viny hrozí pachatelům až tři roky vězení nebo zákaz činnosti.
„Případ mohl pro oba muže skončit mnohem hůře než pouze jejich umístěním do policejní cely. Je potřeba si uvědomit, že vzduchové, airsoftové či například kuličkové zbraně se dnes vyrábějí tak, aby vzhledově věrně napodobovaly své ostré předlohy. Pro laika, ale i pro zasahující policisty je zejména na větší vzdálenost prakticky nemožné na první pohled rozeznat, že se nejedná o skutečnou střelnou zbraň,“ vysvětlil Šupík.
Doplnil, že v krizové situaci může takové jednání vyvolat odpovídající reakci ze strany policie nebo jiných osob, a tím vážně ohrozit život a zdraví držitele zbraně i jeho okolí.
„Připomínáme, že zneužívání jakýchkoli napodobenin zbraní k vyhrožování či zastrašování, ale také jejich nošení na veřejnosti, je nejen protiprávní, ale i vysoce nebezpečné,“ varoval mluvčí.