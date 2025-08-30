Z kukuřičného pole u Hluboké vytvořili bludiště, jsou v něm dva kilometry cest

Markéta Sedláčková
  8:52
Rodiny mezi Hosínem a Hlubokou bloudí kukuřicí. Vyrostlo zde bludiště, kde je možné trénovat orientační smysl po stezkách dlouhých dva kilometry. Děti si hledání cest užívají a zatím se v kukuřičném labyrintu ještě nikdo neztratil. Otevřeno zde bude do konce září.

Doprava, nebo tudy doleva? A mami, neztratíme se? Tyto a podobné pokřiky zaznívají uprostřed kukuřičného bludiště nedaleko Hluboké nad Vltavou. Ale nejsou bojácné. Děti si bloudění užívají.

„Měly jsme trochu strach, jak to tady bude vypadat, jestli najdeme cestu. Ale orientace je v pohodě a děti to velmi baví,“ svěřují se maminky, které vzaly své ratolesti na výlet. Jsou ze středních Čech a prázdniny tráví právě poblíž Hluboké.

Celý areál je velký jako budějovické náměstí Přemysla Otakara II. Jeden hektar. A chodit lze po cestičkách, které jsou dlouhé dohromady asi dva kilometry. „Je to účel, bloudit. Ale ještě se nám nestalo, aby někdo skutečně zabloudil,“ ujistil koordinátor hlubockého areálu Tomáš Jablonský. V kukuřici vysoké přes dva metry se lze orientovat podle dalších vyšších bodů zvenku. A třeba i podle hluku ze silnice.

Blíží se Světový den labyrintů. Známe nejlepší místa, kde se ztratit v Česku

Bludiště není samoúčelné. Děti mohou hledat indicie pro vytvoření tajenky. A zabere jim to asi hodinku. Podobně se zde mohou bavit i dospělí. „Hlubocké bludiště je jedno z mnoha, které máme v celé republice. Ale každé je unikátní právě proto, aby dávalo smysl navštívit i další,“ poukázal Jablonský.

Denně sem zavítá asi stovka návštěvníků. Záleží samozřejmě na počasí. Dvakrát za léto pak mohou vyrazit i na večerní procházku a potrénovat svůj orientační smysl potmě.

„Součástí večera jsou dvě akce. První je pro menší děti. Potkávají strašidla, ale ta se jen procházejí, nijak nestraší. Děti luští jiné úkoly a čeká je za to jiná odměna než obvykle,“ popsal koordinátor. Stezka pro odvážnější už se koná později, kdy je větší tma a strašidla jsou tu pak také akčnější.

V kukuřičném labyrintu v Roseči můžete bloudit i odpovídat na otázky

Pořadatelé musejí při vytipování plochy spolupracovat se zemědělci. Protože je to zásah do plodiny a výtěžnosti. I když se jedná jen o deset procent ztráty. Kukuřice se na jednom poli pěstuje jen dva roky po sobě, pak je nutné plodinu změnit. A proto ani kukuřičné bludiště nemůže být stále na stejném místě.

„Návrh bludiště děláme my. Pak nám geodeti vyznačí cesty do mapy. Ty pak vytvoříme s traktůrkem pomocí GPS,“ popsal Jablonský. Dodal, že akce trvá tři až šest hodin, záleží také na výšce rostlin. Lepší je, když jsou ještě mladé.

Bludiště, které se nachází na cestě mezi Hlubokou nad Vltavou a Hosínem, bude fungovat do konce září. První týden mohou zájemci o bloudění dorazit denně, po zbytek měsíce bude otevřeno už jen o víkendech. Následně kukuřice skončí jako krmná nebo na siláž. Z toho důvodu jsou příchozí také poučeni, že by neměli rostliny ničit.

Další bludiště v kraji

Kukuřičné bludiště Roseč – Nachází u obce poblíž Jindřichova Hradce. Nabízí možnost přespání v bludišti, v areálu je také velký slámový hrad, malý bazén, kurt na plážový volejbal nebo občerstvení.

Obludiště Dolní Pěna – Největší habrové bludiště ve střední Evropě se rozkládá u obce na Jindřichohradecku. Nabízí více než tři kilometry spletitých cestiček mezi 12 tisíci habry. U bludiště nechybí kuličková dráha, jízda na vorech na přilehlém rybníku, dětské hřiště a občerstvení.

Kukuřičné bludiště Onen Svět – U Kovářova poblíž Milevska jsou na ploše 1,8 hektaru tři propletené úseky. V bludišti jsou stanoviště se dvěma hrami, jedna pro mladší zabloudilce, druhá pro mládež i dospělé.

Zrcadlová bludiště – Zrcadlová síň v Českém Krumlově obsahuje 90 zrcadel a navazuje na ni nezvyklé křišťálové bludiště složené z čirých skel. Nechybí ani prohnutá zrcadla různě deformující postavu. V Třeboni sídlí zrcadlové bludiště v historickém domě na ploše 180 metrů čtverečních. Nabízí velké bludiště se 180 zrcadly a čirými skly, dětské bludiště (do výšky 120 cm) se 30 zrcadly. Součástí je i 12 zábavných křivých zrcadel a několik kaleidoskopů. Bludiště má počítačem řízené barevné osvětlení se stmíváním, umocňující efekt samotných bludišť.

Přírodní bludiště U Lípy – Bludiště vzniklo v roce 2017 z iniciativy města Strmilov na Jindřichohradecku. Tvoří ho 900 sazenic sibiřského jilmu.

