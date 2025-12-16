Situace Jihočeského divadla je vážná, balet i opera jsou v nouzi

Lukáš Marek
  9:12aktualizováno  9:12
Soubory Jihočeského divadla v Metropolu končí a budou se mačkat v historické budově u Malše. Náhradní řešení jsou pouze dočasná. Jak postupovat ohledně kulturních budov v Českých Budějovicích, nově radí sedmdesátistránkový dokument.
Vylepšete Biograf Kotva, letní scénu v parku Háječek, opravte KD Vltava a hlavně vyřešte vážnou situaci Jihočeského divadla. V Českých Budějovicích je konečně známý dokument, který na 70 stranách rozebírá situaci s kulturními budovami ve městě.

Zároveň dává doporučení, jak by měla radnice, třeba i ve spolupráci s Jihočeským krajem dál postupovat. V opačném případě může být za několik let ohrožený třeba právě provoz všech čtyř souborů divadla, které zkrátka nebude mít kde hrát.

Jihočeské divadlo se nebude stěhovat do Metropolu, jednání zkrachovala

Dokument s dlouhým názvem Koncepční studie rozvoje kulturní infrastruktury a kulturního distriktu v Českých Budějovicích zpracovala pro město společnost Kreia. Zastupitelé ho vzali na vědomí, pro bylo všech 40 hlasujících.

Zástupce firmy Kreia Ondřej Špaček v pondělí zastupitelům představil, v jakém stavu jsou kulturní objekty nejen v majetku města. Součástí jsou rovněž návrhy, jak dál pokračovat, aby do Budějovic i díky novému výstavnímu prostoru začalo jezdit více turistů.

Návrh investic do kulturních objektů v Budějovicích

  • Priorita 1

KD Slavie: rekonstrukce a dostavba – dokončení 12/2025 Jihočeské divadlo: rekonstrukce historické budovy do 2028
DK Metropol, nebo Viscofan: přestavba na hudební sál pro divadlo i filharmonii do 2032

  • Priorita 2

Letní kino Háječek: rekonstrukce, hotovo má být do léta 2027
Dům umění: rekonstrukce, levnější verze, hotovo 2027 Biograf Kotva: rekonstrukce a dostavba malého sálu do 2030
KD Vltava: rekonstrukce do 2031

  • Priorita 3

Komunitní a kreativní centra, památná místa: nejdříve 2032 Žižkárna: neziskový provozovatel, za provozu 2026-2046
Jihočeské divadlo: otáčivé hlediště do 2031

Pozn.: Seznam vychází z Koncepční studie rozvoje kulturní infrastruktury v ČB.

„Chybí tu kvalitní sál minimálně pro 500 diváků. I ve výrazně menším Zlíně s menší spádovou oblastí mají kongresové centrum, jež nabízí až 800 míst, a mají vesměs vyprodáno,“ přirovnal Špaček.

Pokud by chtělo město kompletně zareagovat na nový dokument, bude muset v následujících osmi letech investovat čtyři až šest miliard korun. Bez dotací, pomoci kraje či ministerstva kultury je to nereálné.

Jako nejvážnější označil Špaček a jeho kolegové ve studii stav s Jihočeským divadlem. Malá scéna opustí Hradební ulici a bude dočasně v KD Slavii, hůř jsou na tom opera a balet a vlastně i činohra.

„Situace je opravdu vážná. Z důvodů nevyhovujícího technického stavu pro náš typ produkcí (velké opery, balety a muzikály) jsem byla nucená dát výpověď z pronájmu KD Metropol ke konci letošní sezony. Do dubna tedy dobíhá náš program v jejich divadelním sále a většinu inscenací budeme muset derniérovat,“ potvrdila ředitelka divadla Martina Schlegelová.

Od září 2026 tak budou tři soubory (činohra, balet, opera) nouzově působit v historické budově u řeky Malše. „Ta ale bude svou nedostatečnou velikostí značně omezovat repertoár, který je v ní možné uvádět, zejména pro operu a balet,“ pokračovala ředitelka.

Využijí areál Viscofanu?

Na dvě nejbližší sezony tak má divadlo připravené premiéry i v jiných prostorech a posiluje koncertní činnost. Tím tak nahradí výpadek Metropolu. Je to však jen dočasné řešení.

Také proto se v pondělí zastupitelé bavili o tom, jak dál. Nová studie jim má pomoci k tomu, aby se shodli na společném postupu. Jednou možností je, že se město ještě pokusí koupit Metropol a velký sál se zázemím pak kompletně zmodernizuje.

To ale musí otočit odboráři jako majitelé Metropolu, kteří doposud prodávat nechtěli. Druhou možností je využít areál firmy Viscofan, jež by se měla za několik let přesunout na letiště, pozemky v širším centru města od ní převezme kraj.

„Pokud zřizovatel divadla (město České Budějovice) s návrhem řešení nepřijde, nebo bude odkládané, je skutečně existence čtyřsouborového divadla vážně ohrožená,“ připustila Martina Schlegelová.

„Kulturní objekty jsou podfinancované“

„Tato studie rozvoje nám měla otevřít oči v tom, do jaké situace jsme se v roce 2025 dostali. Jak moc jsou tady kulturní objekty podfinancované, to není záležitost dvou, pěti ani deseti let, trvá to velmi dlouho. Dokument by tak mohl směrovat i další koalice, jak postupovat do budoucna,“ uvedl náměstek primátorky Petr Maroš (nezařazený, zvolený za ODS).

Je připravený jednat a pokusit se ještě Metropol získat. Když se to nepovede, může se budoucí vedení města zaměřit na zmíněný Viscofan.

Loutky povedou v neoprenech. Malé divadlo uvede hru na vodní hladině Bagru

Zatím ani není jisté, co bude nakonec s budovou divadla v Hradební ulici, která má už příští rok sloužit spíše jen pro zkoušení a jako sklad. Není vyloučené, že ji město prodá, pokud by se podařilo vyřešit prostory pro balet, operu a činohru.

Zastupitel Martin Novotný k tomu také zmínil, že pokud by kulturu jako celek vedl jeden kompetentní člověk, mohly by se věci posouvat rychleji. „A může to být i náměstek primátorky pro kulturu, kterého vlastně nemáme,“ řekl mimo jiné.

Banking & Beyond překročil hranici 700 odběratelů. Odborný zpravodaj přináší aktuální bankovní trendy

16. prosince 2025  9:07

