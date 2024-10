Jihočeské divadlo uvede 17 premiér, balet ocení Antonína Dvořáka

Díky návštěvnicky rekordní uplynulé sezoně, kdy představení na všech scénách zhlédlo přes 120 tisíc diváků (včetně otáčivého hlediště v Krumlově, kam přišlo skoro 60 tisíc lidí), divadlo ve 105. sezoně nenavýší ceny vstupenek.

„Naopak jsme zvýšili slevu pro děti do 15 let a studenty do 26 let z 30 na 50 procent. Lidé také mohou ušetřit tematickými balíčky, které zavádíme druhou sezonu. Ty využijí diváci od 15 až 65 let, sleva se pohybuje mezi dvaceti a třiceti procenty,“ upřesnila vedoucí obchodního oddělení Pavla Hornychová.

Činoherní soubor chystá sedm premiér. Tou první bude drama Monstrum v režii Kateřiny Letákové, které diváci zhlédnou 18. října v prostoru Na Půdě. „Autor Duncan Macmillan řeší problém inkluze, když učitel narazí na totálně nezvladatelného žáka. Hra zkoumá, co s tím může dělat a jaké jsou možnosti vzdělávacího systému. V hlavní roli se představí nová posila našeho souboru Pavel Prais,“ nastínila umělecká šéfka činohry Olga Šubrtová.

Seznam premiér v sezoně 2024/25 Balet

Slovanské tance 1.11. 2024

Mladí, krásní a navždy 21. 3. 2025 Činohra

Monstrum 18. 10. 2024 Manhattan Project 2. 11. 2024

Smolný pich aneb Pitomý porno 20. 12. 2024

Směšná temnota 14.2.2025

Mikve 28. 2. 2025

Jak nakrmit diktátora 11. 4. 2025

1968 25. 4. 2025 Opera

Pinocchio 6. 12. 2024

Evita 31. 1. 2025

Madama Butterfly 5. 4. 2025

Loutna česká 11. 6. 2025 Malé divadlo

Unestemě, prosím 16. 11. 2024

Born This Way 22. 2. 2025

Nebojsa 15. 3. 2025

Herkules 12. 7. 2025

Listopadová premiéra inscenace Manhattan Project v hlavním sále zase připomene, jak vypadaly počátky amerického vývoje atomových zbraní za druhé světové války.

Rituální lázeň, která se stává nejen místem očisty, ale i prostředím pro sdílení ženských radostí, strastí, tajemství a touhy po změně – hra Mikve z roku 2005, která s úspěchem obletěla celý svět, se jihočeskému publiku představí 28. února.

„Režisér Adam Steinbauer je navíc praktikující žid, takže k tomu má i osobní vztah. Díky metodě live cinema, kdy na scéně v reálném čase promítneme dynamické záběry z představení, diváci zachytí i ty nejmenší detaily,“ nalákala Šubrtová.

Operní soubor se svou první premiérou sezony vyčká do 6. prosince, kdy ve světové premiéře uvede v Metropolu rodinnou operu Pinocchio. Letošní novinkou je cyklus čtyř komorních koncertů v Jihočeském muzeu pod názvem Jihočeská matiné. Nejbližší termíny jsou 12. října a 23. listopadu.

„Budou vždy v sobotu před polednem. Budeme se v nich věnovat opernímu, komornímu a písňovému repertoáru. Vstupenka umožní navštívit i expozice muzea,“ pozval šéf opery Tomáš Ondřej Pilař. Opera dále uvede Evitu, Madama Butterfly a Loutnu českou.

EDU centrum A3D oslaví desetileté výročí

Baletní soubor ovládne jeviště Metropolu s inscenací Slovanské tance, kterou vzdá poctu skladateli Antonínu Dvořákovi. Následovat bude březnová premiéra baletu s názvem Mladí, krásní a navždy.

Malé divadlo zaměřující se na dětské publikum představí divadelní animák o hledání přátel napříč vesmírem s názvem Uneste mě, prosím. Představení bude výtvarně zajímavé, jelikož kombinuje loutkové divadlo a speciální promítání, které vzbuzuje dojem živé animace.

Šéf Malého divadla David Košťák prozradil, že je to příběh chlapce, který se nedokáže začlenit do společnosti. „Inscenace sleduje sérii jeho pokusů o to být unesen mimozemšťany. Nakonec zjistí, že i na Zemi si může najít kamarády se stejnými zájmy,“ uvedl a doplnil, že Malé divadlo bude nově nabízet vstupenky na dopolední představení. „Přišla nám škoda nechat volná sedadla, která se nepodaří obsadit školami.

EDU centrum A3D oslaví v roce 2025 desetileté výročí svého fungování. Kromě workshopů pro školy, letních příměstských táborů a akcí pro skupiny i veřejnost pravidelně připravuje také celoroční kurzy. Ve své tradici pokračuje i Baletní škola, která při Jihočeském divadle funguje přes 25 let a nyní čítá přes 120 žáků.

„Od sezony 2024/2025 spouštíme kurz Drama club 60+ ve spolupráci se Švestkovým dvorem a divadlem Continuo. Naši senioři tak navážou na letní spolupráci při festivalu Jižní svéráz na inscenaci Zatím, do té doby, navždy,“ sdělil umělecký šéf centra Vít Piskala.