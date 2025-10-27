Spolky se mohou hlásit, budějovická radnice nabízí k využití prostory ve Slavii

Fasáda je skoro hotová, plášť moderní přístavby je také odhalený, prostor u řeky Malše díky dlažbě z tureckého vápence září do dáli. Obrovská a nákladná rekonstrukce a dostavba KD Slavie v centru Budějovic vrcholí. Na 29. prosince je naplánováno slavnostní otevření. Hned potom tam mají začít fungovat první spolky.
K dispozici jsou různé prostory, třeba podcastové studio, společenské místnosti a samozřejmě jednací i velký sál. Nájemní smlouvy získají zájemci na jeden rok s možností prodloužení, přičemž tam budou moci působit hned od ledna 2026.
„Do Slavie spolky historicky patří a budou tam i nadále. Nyní bychom rádi zjistili, jaká uskupení mají o prostory zájem. Chceme je nabídnout co největšímu počtu spolků,“ sdělil náměstek primátorky Petr Maroš.
Uchazeči se mohou hlásit do 10. listopadu do 9 hodin. Podrobnosti jsou na úřední desce i na webu města České Budějovice. „Mám velký zájem o pronájem pro jazzový klub. V minulosti tam byl,“ zmínil nedávno například podnikatel ve stavebnictví Jan Nedvěd.
Dřív se i finančně podílel na opravách v interiéru KD Slavie. Má také dlouholeté zkušenosti s kulturou a organizuje v krajském městě jazzové festivaly.
Je možné, že právě on bude jedním z těch, kdo vdechne Slavii nový život. Působit tam má třeba i malá scéna Jihočeského divadla.
|
V KD Slavie chceme větší hospodu, řekla radnice. Vítězný návrh hodila pod stůl
„Termín otevření je už daný, 29. prosince. Rekonstrukce byla výrazně složitější, než jsme očekávali,“ navázala primátorka Dagmar Škodová Parmová.
Z původní Slavie zůstal obvod budovy včetně podoby historicky cenné fasády, která je řemeslně opravená. Pak třeba schodiště z druhého do třetího patra plus celé foyer a prostor kolem schodiště, jež je historicky cenné, a tudíž zrestaurované. A také točité obslužné schodiště a k tomu navazující konstrukce.
Jinde stavaři měnili celý systém konstrukce a stěny nahradili sloupy. „Některá místa jsme s ohledem na stav nemohli nechat původní, ale museli jsme je vyztužit,“ upozornil nedávno vedoucí projektu Josef Špaček. Zhotovitelem akce je sdružení firem Metrostav DIZ, Auböck a Geosan Group.
Jen jeden provozovatel
Stavbu provázelo hodně komplikací, také se prodražila. Původně už měl objekt fungovat, nejdříve mělo být hotovo letos na jaře, pak na podzim. Město získalo na přestavbu také dotaci 177 milionů korun z Národního plánu obnovy. Kvůli zpoždění hrozilo, že o ni přijde. Nakonec by snad měla zůstat.
|
Skluz opravy Slavie může přijít draho. Radnice věří, že ji otevře na konci roku
Výsledná cena ještě není známá. Nejdříve to mělo být bezmála půl miliardy korun, později se mluvilo o 650 až 730 milionech, následně o 800 milionech korun, poté o ještě větší sumě.
Vše bude muset ještě město přesně vyčíslit. Právě kvůli financím a také sporům mezi zhotoviteli a architekty, kteří proměnu Slavie navrhli, provázela rekonstrukci mnohdy nepříjemná atmosféra. Hrozilo se i soudy.
Jinak ale hledání spolků, které budovu využijí, není jedinou novinkou. Radnice chystá také výběrové řízení na provozovatele gastronomické části. Vítěz tendru bude provozovat restauraci, bar i kavárnu, které v modernizovaném objektu jsou.
„Jako praktičtější vidíme řešení, když bude provozovatel jen jeden. Už jen z důvodu, že všechny tři provozy budou mít společnou kuchyni. Navíc se domníváme, že nový provozovatel by pak mohl dát restauraci, baru i kavárně podobný styl a vše by působilo jednotně,“ uvedl náměstek Maroš.
Ve výběrovém řízení bude rozhodující výše nabídky. „Nějakou představu o nájmu máme, ale zatím ji nechceme veřejně sdělovat,“ doplnil.