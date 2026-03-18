Stovky českobudějovických obyvatel se na konci února radovaly, že je zase konečně otevřená cyklostezka u KD Slavie, až v celé té „slávě“ zapadla mnohem zásadnější událost. Samotná Slavie se po náročné rekonstrukci a dostavbě za zhruba 900 milionů korun dočkala 27. února kolaudace.
Po bezmála třech letech se tam tak vrací kultura a spolkový život. Kolem celkového využití jsou ale dál rozpaky. Kvůli kulturnímu a kreativnímu centru, jak se nyní objektu také říká, to vře mezi politiky.
„U tak obrovské investice je to promarněná příležitost. S kolaudací mělo dát město jasně najevo, že je hotovo a na co se nyní mohou návštěvníci těšit. Je třeba pracovat na tom a ukazovat, že se tahle investice vyplatila. Nic z toho se ale neděje, protože vedení radnice se k projektu staví tak, že ho zdědila a není její,“ upozornil opoziční zastupitel Tomáš Chovanec (Občané pro Budějovice).
Náměstek primátorky Petr Maroš (zvolený za ODS, nyní Naše Česko) k tomu uvedl, že už ve Slavii začaly působit první spolky a postupně tam bude akcí přibývat. „Zásadní je, abychom úspěšně dokončili koncesní řízení na provozovatele restaurace, kavárny a kompletně gastro zařízení. Je to složitý proces,“ sdělil.
Potvrdil, že provoz mají nyní na starost Kulturní a sportovní zařízení města České Budějovice. „To zatím nechceme nijak měnit. Stále je pro nás ve hře, že bychom s Jihočeským krajem získali Metropol a pak bychom provoz koordinovali společně, aby akce v těchto objektech nešly proti sobě. Když se to nepodaří, budeme Slavii řešit dál individuálně,“ pokračoval Maroš.
Podle některých členů opozice a také dalších oponentů by však mělo mít toto kulturní centrum jednoznačně člověka či celý tým, který se o provoz postará a naplní ho na sto procent. Jako příklad uvádějí třeba kino Kotva a Háječek.
Kulturní a sportovní zařízení města tak jako tak provoz zahájily a lákají nejrůznější spolky a pořadatele. Právě spolky už uvnitř začínají fungovat, pronájem si tam zajistili například členové Budějovického majálesu, šachisté, vodní záchranáři, sběratelé vltavínů a další skupiny. „Volné časy ale ještě máme, a tak vypíšeme další kolo výběrového řízení, kdy se budou moci zájemci hlásit,“ zmínil ředitel zařízení Jan Velikovský.
Co se týká pořádání koncertů a dalších větších představení, tak v tomto ohledu je to prozatím dál trochu komplikované. Jak zaznělo od muzikantů, jednoduší a přívětivější je nyní uspořádat akci například v Besedě v ulici Na Sadech. Nově už má ale Slavie třeba i schválený ceník, a tak by se měl celý proces objednávek alespoň trochu zjednodušit. Přesto platí, že plný provoz začne spíš až po letní sezoně. Například pronájem malého sálu je za 1 500 korun za hodinu. „Tím, že radní ceník schválili, tak ho můžeme zveřejnit i na webových stránkách Slavie,“ doplnil Velikovský.
Web Slavie vypadá na první pohled velmi dobře, jsou tam zásadní informace a především kontakty, pokud má někdo o pronájem zájem. Když ale uživatel pátrá dál, je vidět, že je vše polovičaté, a je znát, že současné vedení města má k přestavěnému objektu v centru města spíše negativní postoj. U plánovaných akcí jsou zatím jen prohlídky budovy, nic víc. Když se vedle toho postaví 900 milionů korun za rekonstrukci, působí to přinejmenším rozpačitě.
29. prosince 2025
K tomu si navíc obyvatelé všímají, že je polovina března, více než dva týdny od kolaudace, ale prostor kolem Slavie je i nadále obehnaný pletivem a vypadá tak dál jako staveniště. Navíc jsou právě kolem vidět nedodělky a na místě jsou kontejnery. Vše má brzy zmizet.
„Do konce března se s věcmi přesuneme hned vedle, kde navážeme úpravami Zátkova nábřeží,“ potvrdil Martin Stašek z Metrostavu, který byl členem zhotovitelského sdružení Slavie a zároveň je zastupitelem (nezařazený, zvolený za ODS).