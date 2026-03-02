Kupte si obraz a podpořte dobrou věc. Aukce Ledaxu už počtvrté

Autor: Petr Lundák
  11:03
František Štorm, Doke, Markéta Mazancová nebo na jihu Čech dobře známý DOBS. To je jenom část jmen, jejichž díla budete moci vydražit během Dobročinné aukce pro Domácí hospic Ledax.
Fotogalerie3

Dobročinná aukce pro Domácí hospic Ledax. (2. března 2026) | foto: archiv Ledax

Aukce uměleckých děl se koná už počtvrté. Rozšířit svou sbírku můžete v českobudějovické Riegrově 51 už 16. dubna od 18 hodin a i letos se budou dražit umělecká díla od umělců a dárců z Česka i ze zahraničí.

„Musíme velmi poděkovat všem umělcům, umělkyním, majitelům i majitelkám děl, kteří se rozhodli věnovat svá díla do naší dobročinné aukce. Díky tomu je možné uspořádat již čtvrtý ročník akce, během které se potkává umění s dobrem,“ uvádí ředitelka společnosti Ledax Eliška Hájková.

Dobročinná aukce pro Domácí hospic Ledax. (2. března 2026)
Dobročinná aukce pro Domácí hospic Ledax. (2. března 2026)
Dobročinná aukce pro Domácí hospic Ledax. (2. března 2026)
3 fotografie

Pro čtvrtý ročník Dobročinné aukce pro Domácí hospic Ledax se podařilo shromáždit celkem 38 uměleckých děl. Z toho 32 bude draženo během sálové a online aukce, zbývajících 6 děl bude možné vydražit v rámci tiché aukce přímo na sále.

„Všechna díla bude možné si přijít opět osobně prohlédnout ještě před aukcí. Vernisáž předaučkní výstavy se chystá na 8. dubna od 18 hodiny v Galerii Panská 1. Výstava následně potrvá do 14. dubna a poté budeme díla přesouvat do místa dění samotné dobročinné aukce,“ vysvětluje Miroslav Houška, majitel Galerie Panská 1 a zároveň kurátor aukce.

Tato událost je jednou z největších akcí na podporu Domácího hospice Ledax. Fundraiserka Domácího hospice Ledax Pavlína Čalounová doplňuje. „Aukce je pro nás i o setkávání s těmi, kteří chtějí prostřednictvím zakoupení uměleckého díla podpořit naši práci. Část hostů chodí na aukci opakovaně, ale těším se i na setkání s těmi, kteří dorazí na sál dražit úplně poprvé.“

Veškerý výtěžek získaný prostřednictvím dobročinné aukce putuje na podporu činnosti Domácího hospice Ledax, který poskytuje péči nevyléčitelně nemocným dospělým i dětem. Aby péče mohla být poskytovaná v potřebném rozsahu, jsou dary od veřejnosti důležitou součástí financování.

Dobročinná aukce je příležitostí nejen k získání výjimečného uměleckého díla, ale především k podpoře důstojné péče o pacienty a jejich blízké v domácím prostředí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Divadlo Continuo chystá inscenaci ve spolupráci se seniory

ilustrační snímek

Divadlo Continuo uvede premiéru inscenace Stand Up (and Try to Stay Standing). Na hře divadelní soubor spolupracoval se skupinou seniorů a promítl do ní jejich...

2. března 2026  10:14,  aktualizováno  10:14

Ústavní soud potvrdil třináctiletý trest vězení v kauze otravy morfinem

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Lukáše Dudy, jenž podle pravomocného rozsudku v severních Čechách otrávil bývalou družku morfinem. Má si za to odpykat 13 let...

2. března 2026  10:04,  aktualizováno  10:04

Všichni s náma vlakem do Mohuče. Sigma chystá unikátní výpravu na pohárové klání

Fanoušci a hráči Sigmy zvou na vlakový výjezd do Mohuče k osmifinále...

Fotbalovou Olomouc čeká první osmifinále v evropských pohárech po 34 letech. Dlouhá doba. Los z minulého pátku přisoudil Hanákům německou Mohuč, což se jeví jako ideální destinace pro fanouškovský...

2. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Část metro linky C v obou směrech stojí. Podle policie ve stanici Hlavní nádraží došlo k sebevraždě

Provoz části linky metra C omezil střet soupravy s mužem. (20. ledna 2026)

Linka metra C mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání obousměrně stojí. Podle policie ve stanici Hlavní nádraží souprava pražské podzemky srazila ženu, která na místě zemřela. Dopravní podnik...

2. března 2026  11:31

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ve stanici Hlavní nádraží metro usmrtilo člověka, část linky C stojí v obou směrech

Tragický střet soupravy metra s ženou ve stanici Hlavní nádraží ochromil...

Provoz metra na lince C mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání obousměrně stojí. Ve stanici Hlavní nádraží metro srazilo ženu, která na místě zemřela. Dopravní podnik zavedl náhradní autobusovou...

2. března 2026  10:52,  aktualizováno  11:29

Václavské náměstí

Václavské náměstí

Mlha na Václavskémnáměstí jako na obrázcích od malíře Jakuba Schikanedera.

vydáno 2. března 2026  11:26

Nádraží Praha-Braník

Nádraží Praha-Braník

Z Nádraží Praha-Braník vyjíždí vlaky oblíbeného Posázavského paficiku.V místní nádražce si lidé vychutnávají pivo Braník.

vydáno 2. března 2026  11:26

Dříve to ve vestibulu metra Palackého náměstí možná vypadalo takto. Je to vcelku škoda, že v ulicích již veřejné telefonní automaty nejsou.

vydáno 2. března 2026  11:25

Kupte si obraz a podpořte dobrou věc. Aukce Ledaxu už počtvrté

Dobročinná aukce pro Domácí hospic Ledax. (2. března 2026)

František Štorm, Doke, Markéta Mazancová nebo na jihu Čech dobře známý DOBS. To je jenom část jmen, jejichž díla budete moci vydražit během Dobročinné aukce pro Domácí hospic Ledax.

2. března 2026  11:03

Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou

Stanice metra Pražského povstání

Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Ve stanici Hlavní nádraží skočil člověk před přijíždějící soupravu. Svým zraněním na místě podlehl.

2. března 2026  11:02

Adastra vstupuje do AWS Partner Greenfield Program s cílem urychlit migraci a AI transformaci

2. března 2026  11:01

Filharmonii Brno v březnu čeká 17 koncertů, nejvíce v jednom měsíci

ilustrační snímek

Filharmonie Brno v březnu odehraje či uspořádá 17 koncertů, nejvíce v jednom měsíci za poslední sezony. Mají široké rozpětí, od komorních v Besedním domě po...

2. března 2026  9:17,  aktualizováno  9:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.