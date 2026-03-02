Aukce uměleckých děl se koná už počtvrté. Rozšířit svou sbírku můžete v českobudějovické Riegrově 51 už 16. dubna od 18 hodin a i letos se budou dražit umělecká díla od umělců a dárců z Česka i ze zahraničí.
„Musíme velmi poděkovat všem umělcům, umělkyním, majitelům i majitelkám děl, kteří se rozhodli věnovat svá díla do naší dobročinné aukce. Díky tomu je možné uspořádat již čtvrtý ročník akce, během které se potkává umění s dobrem,“ uvádí ředitelka společnosti Ledax Eliška Hájková.
Pro čtvrtý ročník Dobročinné aukce pro Domácí hospic Ledax se podařilo shromáždit celkem 38 uměleckých děl. Z toho 32 bude draženo během sálové a online aukce, zbývajících 6 děl bude možné vydražit v rámci tiché aukce přímo na sále.
„Všechna díla bude možné si přijít opět osobně prohlédnout ještě před aukcí. Vernisáž předaučkní výstavy se chystá na 8. dubna od 18 hodiny v Galerii Panská 1. Výstava následně potrvá do 14. dubna a poté budeme díla přesouvat do místa dění samotné dobročinné aukce,“ vysvětluje Miroslav Houška, majitel Galerie Panská 1 a zároveň kurátor aukce.
Tato událost je jednou z největších akcí na podporu Domácího hospice Ledax. Fundraiserka Domácího hospice Ledax Pavlína Čalounová doplňuje. „Aukce je pro nás i o setkávání s těmi, kteří chtějí prostřednictvím zakoupení uměleckého díla podpořit naši práci. Část hostů chodí na aukci opakovaně, ale těším se i na setkání s těmi, kteří dorazí na sál dražit úplně poprvé.“
Veškerý výtěžek získaný prostřednictvím dobročinné aukce putuje na podporu činnosti Domácího hospice Ledax, který poskytuje péči nevyléčitelně nemocným dospělým i dětem. Aby péče mohla být poskytovaná v potřebném rozsahu, jsou dary od veřejnosti důležitou součástí financování.
Dobročinná aukce je příležitostí nejen k získání výjimečného uměleckého díla, ale především k podpoře důstojné péče o pacienty a jejich blízké v domácím prostředí.