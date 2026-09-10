Bakterie salmonely našli inspektoři v chlazeném výrobku s názvem Grill & Fun - Kuřecí paličky med a bylinky, marinované kuřecí paličky – spodní stehna s datem použitelnosti do 15. srpna letošního roku.
Čerstvé maso už by lidé doma mít neměli, ale mohou je mít ještě zmražené k pozdější spotřebě. „Mráz však nemá na bakterie prakticky žádný vliv,“ upozornil mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva.
Podle informací na webu Státní veterinární správy je zničí teplota 60 stupňů Celsia a vyšší. Takové teploty ale musí dosáhnout při tepelné úpravě nejen povrch masa, ale i jeho vnitřek.
Potravinářská inspekce vložila informaci do evropského systému varování pro potraviny a krmiva RASFF, aby se mohla situace vyšetřit i v zemi původu výrobku. S prodejcem zahájí správní řízení o uložení pokuty.
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Inspekce našla v kuřecích řízcích salmonelu. Lidé mohou mít maso ještě doma
Letos se jedná již o několikátý případ, kdy laboratorní rozbor prodávaného masa potvrdil přítomnost bakterií salmonely. Ty způsobují salmonelózu, která se projevuje průjmy a zvracením. Jednalo se nejčastěji o kuřecí, ale také i krůtí maso, které se prodávalo v různých řetězcích a pocházelo z různých zemí