Na chodníku stojí starší žena, o dopravní značku má opřené francouzské hole. U ní je mladík v černém oblečení a telefonuje. Seniorka mu předá obálku a on rychle odchází. Vzápětí k němu přibíhají dva muži, kurýr obálku zahazuje a lehá si na zem. Spadla klec.
Vše začalo reklamou na internetu, kdy žena v seniorském věku uvěřila na internetu uveřejněné reklamě na výhodné investování. Prostřednictvím aplikace WhatsApp se zkontaktovala s neznámou ženou, která ji pod legendou pohádkového zhodnocení jejích úspor přesvědčila k investování peněz do produktu Kupon 1, Kupon 2 a Kupon 3.
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Při hovoru ženy kromě jiného dohodly i formu předání investičních peněz. Seniorka dostala instrukce k odevzdání hotovosti kurýrům, kteří si obálky s penězi převzali v průběhu několika dnů před bydlištěm poškozené. Žena přišla o více než 4,5 milionu korun.
Tím však příběh neskončil. Podvedená žena se snažila dostat ke svým zainvestovaným penězům, a tak nadále komunikovala s domnělými bankéři. „V průběhu požadovaného převodu peněz na její účet vznikaly různé komplikace, které ženu stále více utvrzovaly o tom, že se jedná o podvod. Proto vše oznámila na policii,“ popsala táborská policejní mluvčí Lenka Pokorná.
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Do celého případu se pak vložili kriminalisté. Komunikace s podvodníky již pokračovala pod jejich taktovkou. Nakonec si na kurýra počkali na místě, kde měl s poškozenou domluvenou předávku.
„Jakmile byla obálka s penězi v rukách kurýra, kriminalisté ho zadrželi. Mladému cizinci nyní hrozí trest odnětí svobody až na pět let,“ uzavřela mluvčí.