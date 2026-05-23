Květinová Třeboň dnes nabídla trh, výměnu rostlin nebo workshop

Květinový trh, výměnu rostlin nebo workshop na aranžmá květin dnes nabídla Třeboň na Jindřichohradecku. Konala se tam akce s názvem Květinová Třeboň. Organizátoři tím reagovali na poptávku, kdy lidé chtěli program spojený s květinami. ČTK to za pořadatele řekla Hana Kukačková.
"V posledních letech jsme zaznamenali velký zájem o obdobu farmářských trhů nebo jiné aktivity spojené s přírodou. Proto jsme se rozhodli, že uspořádáme Květinovou Třeboň," uvedla.
Ve městě se konají při různých příležitostí trhy. Bývají například o Velikonocích nebo Vánocích, kdy prodejci nabízejí různý sortiment. Dnešní trhy byly spojené pouze s květinami a tématy s nimi spojenými. "Zájemci si také mohli vyzkoušet vazbu květin a vytvořenou kytici si potom odnesli," řekla Kukačková.
Akce se konala na několika místech ve městě. Květinovou Třeboň hostilo například Masarykovo náměstí, Dům Štěpánka Netolického, kostel svatého Jiljí nebo Dům Petra Voka. Lidé si mohli také vyměňovat rostliny. Nejčastěji šlo o různé sazeničky zeleniny.
Nebyla to jediná akce s květinami, která se v Třeboni letos koná. Tradiční květinovou výstavu květin amarylis (hvězdníků) pořádal na jaře místní zámek. Jejím hlavním tématem byly na prohlídkové Schwarzenberské trase zámku amarylis a klobouky. "Naše dnešní akce se konala mimo prostory zámku a nádvoří," řekla Kukačková.