Kvůli nedostatku deště mají jihočeské řeky minimální průtoky

Kvůli nedostatku srážek je téměř ve všech jihočeských řekách historicky nejmenší průtok vody. Nejhorší je situace v rovinatých oblastech, například na Českobudějovicku. ČTK to řekl hydrolog Tomáš Vlasák.
"Při extrémně vysokých teplotách denně klesne hladina rybníku o jeden centimetr. Je to výška vody, která se za den odpaří. A přítoky do rybníku nebo nádrží jsou navíc nižší než objem vody, který se odpaří," uvedl.
Například na řece Malši v Roudném na Českobudějovicku je výška hladiny řeky šest centimetrů. Hydrologické sucho je přitom stanoveno na 11 centimetrů. Na Vltavě v Březí na Českobudějovicku je výška 37 centimetrů. Při povodních v září 2024 tam byla přitom hladina o více než dva metry výše. V některých menších potocích na jihu Čech voda už ani neteče.
Vlasák uvedl, že bilanci vody v řekách může zlepšit intenzivní déšť. "Ale aby se to projevilo, musí spadnout 100 až 150 milimetrů srážek," uvedl. Český hydrometeorologický ústav zatím zpracovává statistiku za červenec, ale podle odhadů by se rozmezí srážek mělo pohybovat v některých místech na jihu Čech kolem 20 litrů vody na metr čtvereční za měsíc.
Podle Vlasáka je situace v současnosti výjimečná tím, že podobně málo vody nebylo v přírodě nikdy uprostřed léta. "Třeba v roce 2015, kdy bylo také extrémní sucho, jsme podobnou bilanci zaznamenali až někdy v září. Ale nyní jsme na začátku srpna a dá se předpokládat, že vysoké teploty ještě nějaký čas budou," uvedl.
Některé vegetaci by pomohly i kratší intenzivnější deště. Týká se to například travnatých ploch, které jsou kvůli suchu spálené. "Stačilo by, aby napršelo 40 milimetrů vody, což je při nějakých intenzivnějších srážkách reálné. Tráva by se hned zazelenala. Ale takovéhle srážky nepomohou vylepšit bilanci podzemní vody, tam se to vůbec neprojeví," řekl.