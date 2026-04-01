Kvůli nehodě kamionu je v obou směrech uzavřena dálnice D3 na jihu Čech

Kvůli nehodě kamionu je v obou směrech uzavřena dálnice D3 mezi sjezdy Roudné na Českobudějovicku a Dolní Třebonín na Českokrumlovsku. Kamion při havárii kolem 13:00 prorazil středová svodidla. ČTK to řekl mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík.
Podle prvotních informací policie měl řidič kamionu před nehodou mikrospánek. Při havárii zřejmě nikdo nebyl zraněn. Uzavírka dálnice se týká úseku mezi 141. a 151. kilometrem. Řidiči musí úsek objíždět po silnici I/3.
Jedná se o druhou dnešní nehodu na D3. Ráno byl omezený provoz na 143. kilometru ve směru na Rakousko, kde kamion vyjel mezi vozovku a skončil převrácený na boku.