Rakouská policie na hraničním přechodu s Českou republikou v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku nepouští na rakouské území kamiony bez nasazených řetězů. ČTK o tom dnes večer informovalo Národní dopravní informační centrum. V jižních Čechách od rána sněžilo, v kraji se staly desítky nehod.
"Tvoří se dlouhá kolona před přechodem," uvedlo na síti X Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
Odpoledne se na dálnici D3 i navazující silnici první třídy ve směru do Rakouska vytvořila před hranicí zhruba šestikilometrová kolona. Způsobil ji zřejmě zablokovaný tunel v Rakousku.