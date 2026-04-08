Kvůli srážce auta a dodávky u Vodňan je zavřená silnice I/20, dva zranění

U Vodňan na Strakonicku se odpoledne srazilo osobní auto a dodávka. Silnice I/20 mezi Českými Budějovicemi a Pískem je kvůli havárii uzavřená. Policie, která o tom informovala na síti X, odklání dopravu na vedlejší silnice. Dva muži utrpěli při nehodě zranění.
Osobní auto a dodávka se srazily čelně po 17:00. Šedesátiletý muž utrpěl vážné zranění ruky a záchranáři jej dopravili do českobudějovické nemocnice. Druhý muž utrpěl pouze povrchová zranění. Auta kvůli havárii objíždějí místo přes obec Kloub.