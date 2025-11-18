Vážná nehoda zastavila D4 na Písecku. Dálnice ráno klouzala, jeden pruh už jezdí

Dálnice byla po ránu namrzlá, nehoda se stala na 70. kilometru. Policisté odkláněli dopravu na starou silnici.
|
Kolem D4 mají stát obří větrníky vysoké až 250 metrů. Místní to rozděluje už teď
„Na místě zasahovali profesionální hasiči z Písku a dobrovolní hasiči z Mirovic. Dvě zraněné osoby převzali záchranáři. Hasiči provedli protipožární opatření a zajistili vozidla,“ uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz