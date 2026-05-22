Mladší muž se strništěm. Podvedená popsala kurýra, kterému dala stovky tisíc korun

Autor: khr
  10:12aktualizováno  10:12
Jihočeští kriminalisté pracují na řadě kybernetických podvodů, ale tentokrát mají i podobiznu muže, jemuž poškozená předala bezmála 400 tisíc korun v hotovosti. Další své peníze poslala na účty podvodníků. Přišla celkem o více než 660 tisíc.

Identikit muže, jemuž podvedená žena předala téměř 400 tisíc korun. | foto: Policie ČR

Poškozenou nejprve počátkem května kontaktoval neznámý muž vydávající se za policistu s tradiční smyšlenou legendou, že si na ni chce někdo sjednat úvěr.

„Následně jí zavolal údajný pracovník banky, který ji přiměl provést několik platebních transakcí, aby své peníze ‚zachránila‘. Vyústěním celého procesu ‚záchrany peněz‘ pak bylo jejich předání domluvenému kurýrovi,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

VIDEO: Falešný bankéř narazil u kameramana. Ten se mu za lámanou češtinu vysmál

Poškozená této legendě uvěřila a peníze skutečně dotyčnému muži v Českých Budějovicích předala. Bylo to téměř 400 tisíc korun. Další peníze ze svého účtu poslala na účty podle návodu falešného bankéře. Přišla tak o více než 660 tisíc korun. Poté jí došlo, že se stala terčem podvodníků a případ oznámila.

„Kriminalisté se obrací na veřejnost se žádostí o pomoc při ztotožnění muže z identikitu, kterému poškozená předala své peníze. Je ve věku zhruba 25 let, 175 cm vysoký, hubený a má krátké vousy - strniště,“ upřesnila mluvčí a dodala, že v době předání peněz měl na sobě kostkovanou košili, pod kterou měl černou mikinu s kapucí. Pravděpodobně jde o cizince.

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Mladí kuchaři se mohou do 9. 6. přihlásit do S.Pellegrino Young Chef Academy

22. května 2026  11:06

Bečovská botanická zahrada dnes slaví den biodiverzity s bohatým programem

ilustrační snímek

Botanická zahrada v Bečově nad Teplou na Karlovarsku slaví Světový den biodiverzity zvláštním programem. Tematická poznávací stanoviště budou otevřena dnes od...

22. května 2026  9:19,  aktualizováno  9:19

Mladíka obvinili z vraždy dívky na pardubické škole, studenti chodí k pietnímu místu

Studenti u chemické průmyslovky vytvořili pietní místo na památku pobodané...

Mladíka zadrženého po čtvrtečním tragickém pobodání dívky u pardubické Střední průmyslové školy chemické obvinili kriminalisté z vraždy. Z tragédie, při které po napadení nožem zemřela v nemocnici...

22. května 2026  10:42,  aktualizováno  10:53

Bruntál řeší při obnově Kobylího rybníka patálie s bahnem. Ve hře je i sací bagr

Kobylí rybník v Bruntále

V Bruntále znovu otevřeli otázku odbahnění Kobylího rybníka. Z toho v minulosti sešlo kvůli vysokým nákladům. Nové možnosti nabízí využití sacího bagru.

22. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Sudetský sjezd: Odpůrci na protest stavěli barikádu z krabic, vypukla strkanice

Protestní „Němá barikáda“ asi stovky lidí proti sjezdu Sudetoněmeckého...

Druhý den programu festivalu Meeting Brno, který zahrnuje i sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL), provázejí od pátečního rána protesty. Odpůrci sjezdu sudetských Němců na brněnském...

22. května 2026  9:42,  aktualizováno  10:39

Policie v Přelouči pátrá po muži se sekáčkem. Nesnažte se ho zadržet, varuje

Ilustrační snímek

Policisté v Přelouči prověřují oznámení o pohybu mladého muže, který by mohl být nebezpečný. Podle svědků by u sebe mohl mít sekáček. „Za policii jsme přijali opatření a aktuálně po něm pátráme,“...

22. května 2026  10:32

Hradecký kraj podpoří dalších 30 mediků stipendiem až 150.000 korun

ilustrační snímek

Královéhradecký kraj podpoří dalších 30 mediků, kteří se přihlásili do stipendijního programu Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje. Studenti...

22. května 2026  8:48,  aktualizováno  8:48

Zámecký park v Jevíčku se uzavírá kvůli opravě historické zdi

ilustrační snímek

Zámecký park v Jevíčku na Svitavsku bude rok zavřený kvůli opravě zdi, která je v havarijním stavu. První statické poruchy se ukázaly v roce 2022. Stavební...

22. května 2026  8:40,  aktualizováno  8:40

Kladno obnoví park Panská louka, práce rozdělí na dvě etapy

ilustrační snímek

Kladno obnoví park Panská louka, práce rozdělí na dvě etapy. První část mezi Unhošťskou a Dlouhou ulicí bude hotová v příštím roce. Město za ni zaplatí zhruba...

22. května 2026  8:35,  aktualizováno  8:35

Bílovec nesouhlasí s rozhodnutím policie, která chce zrušit tamní oddělení

ilustrační snímek

Město Bílovec na Novojičínsku nesouhlasí s rozhodnutím Policie ČR, která chce zrušit tamní oddělení. Starosta Martin Holub (Bílovecké spolky) svolal na pondělí...

22. května 2026  8:31,  aktualizováno  8:31

Potrhaná a opotřebovaná. Sedadla ve Velkém divadle čeká výměna čalounění

Některá sedadla ve Velkém divadle J. K. Tyla v Plzni jsou v žalostném stavu....

Návštěvníci Velkého divadla J. K. Tyla v Plzni se po letech dočkají obnovy sedadel v hledišti. Někteří na jejich neutěšený stav upozorňovali delší dobu. Tvrdili, že zatímco na vylepšování Nové scény...

22. května 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

