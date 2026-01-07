Severočeši pod vedením Tomáše Vyorala, MVP měsíce prosinec, momentálně jedou na vítězné vlně a určitě budou favoritem duelu. „My tuto soutěž určitě nechceme vypouštět, ale při našich zdravotních potížích nebudeme nic riskovat a do utkání nastoupí pouze hráči, kteří budou stoprocentně připraveni,“ řekl trenér Jan Čech.
Sršňům se nyní nedaří ideálně. „To ke sportu patří a pro nás je nejdůležitější se dát zdravotně do pořádku. Kluci k tréninkům přistupují s maximálním úsilím, i v oslabené sestavě jsme předváděli velice slušné výkony. Teď je nejdůležitější nepanikařit, pracovat dál a být připraveni na nadstavbovou skupinu A1 v plné síle,“ dodal kouč Čech.