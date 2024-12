Lávka na Sokolský ostrov v Budějovicích zmizí v neděli

Město prosí občany, kteří v České ulici parkují, aby počínaje půlnocí ze soboty 14. 12. na neděli 15. 12. vyparkovali svá vozidla, která mohou odstavit v parkovacím domě Stromovka. Rezidenti a abonenti z oblasti A (centrum města) tam mají parkování trvale zdarma.

Příjezd jeřábu je plánovaný na čtvrtou hodinu ranní. V neděli večer, po 22. hodině hodině, když zmizí dopravní značky, bude znovu možné v České parkovat.

Provizorní pontonový most bude zprovozněný do 20. prosince. Dřevěná lávka se na své místo vrátí začátkem dubna 2025, občané by ji mohli znovu začít využívat v polovině dubna.

Mapka dopravních opatření je zde: https://1url.cz/F1fXX