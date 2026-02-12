Lávka pro cyklostezku se vznášela nad řekou, pro obří jeřáb to byla hračka

Petr Lundák
  14:42aktualizováno  14:42
Novou lávku na chystanou cyklostezku ze Strakonic do Pracejovic ve čtvrtek dopoledne usazoval nad řeku Otavu jeden z největších jeřábů v Česku. Unese desítky tun. Tmavě červenou lávku, kterou už dělníci postavili na břehu, nad řeku posadil během dvaceti minut. Nová stezka začne sloužit lidem v létě.

Čtyři mohutné popruhy jsou od háku jeřábu napojené ke čtyřem rohům konstrukce. Ještě se ale nepropínají. Dělníci v zářících vestách a helmách zatím kontrolují místo, kde bude lávka stát. Ta bude od léta sloužit pěším a hlavně cyklistům na nové stezce.

„Hele tati, už to letí,“ ukazuje ručičkou malá holčička na louce svému otci na místo, kde stojí obří žlutý jeřáb s vysunutým ramenem. A ten se okolo čtvrteční půl desáté hodině dopolední dává do pohybu.

Obří jeřáb instaluje novou lávku nad řeku Otavu ve Strakonicích. Tudy povede nová cyklostezka směrem do Katovic. (12. února 2026)
9 fotografií

Popruhy se tak už napínají na maximum a do červena zbarvená mostovka lávky s oblouky, která dohromady váží zhruba 45 tun, se centimetr po centimetru zvedá k šedé obloze.

Stavebníci mají k lávce přivázaná lana, kterými konstrukcí lehce otáčejí tak, aby ji pak jeřábník mohl pomalu přesouvat nad řeku Otavu a usadit na připravené základové patky na obou březích řeky. A to se chvíli před desátou hodinou povedlo.

Podél řeky tak bude daleko jednoduší se dostat z Katovic do Strakonic, což je občany i turisty velice využívaná trasa.

Jaroslav Horejšmístostarosta Strakonic

„Lávku jsme montovali přímo na břehu, a tím jsme předešli rizikům, která by se nám jinak na stavbě mohla vyskytnout. Vše se muselo dopředu naplánovat – hmotnost jeřábu, jeho nosnost, kde se bude lávka montovat, aby byl dosah stroje v pořádku a podobně. Akce je složitá především z hlediska příprav včetně geodetického měření,“ zdůrazňoval před samotným zdvihnutím stavbyvedoucí Jakub Jeništa.

Stavaři museli počítat i s vhodným počasím. Pokud by příliš foukal vítr, jeřábník by musel 42 metrů dlouhou celoocelovou lávku zase usadit na místo a počkat, až by se počasí ustálilo.

Náročnou práci stavařů a techniků na louce u Nového Dražejova na okraji Strakonic sledovaly dopoledne desítky lidí. Ti už se tak nebudou muset přes Otavu brodit či přecházet po nedalekém jezu, pokud se budou chtít dostat na pravý břeh řeky. Ani dřív tu nikdy žádný mostek nestál.

Strakonice a Katovice spojí nová cyklostezka, povede přírodou podél Otavy

Novou lávku tu ve čtvrtek dopoledne instalovali jedním z největších kolových jeřábů v republice. Unese až 500 tun a díky svému zdvihu mezi 140 až 150 metry se používá právě pro instalaci mostů, lávek či velkých průmyslových celků.

Dražejovská lávka se stane součástí budované nové cyklostezky, která má kolaře bezpečně dopravit ze Strakonic až do Katovic. Doteď museli cyklisté využívat různých polních či lesních cest, mnohdy i stezek vedoucích po soukromých pozemcích. Anebo ti odvážnější pak hlavní silnici, kterou využívají tisíce aut denně.

Technické údaje

  • délka cyklostezky: 616 metrů
  • šířka cyklostezky: 3 metry
  • povrch: asfaltový s nezpevněnými krajnicemi
  • rozpětí lávky: 41,65 metru
  • hmotnost lávky: 46 tun
  • cena cyklostezky: 23,5 mil. korun

„Podél řeky tak bude daleko jednoduší se dostat z Katovic do Strakonic, což je občany i turisty velice využívaná trasa. Stavbou stezky jsme zejména chtěli tuto cestu udělat pro lidi bezpečnější,“ zmínil místostarosta Strakonic Jaroslav Horejš.

Cyklostezka začíná v Novém Dražejově u takzvané Myslivny, odtud ji nová lávka převede přes Otavu a pak bude zpevněná cesta dál pokračovat prozatím až k jímacím nádržím strakonické úpravny vody u Pracejovic. Tam končí i katastr města a z druhé strany pak budou se stavbou pokračovat Katovice.

„Celou stavbu stezky včetně nové lávky jsme vysoutěžili za 23,5 milionu korun a kompletně ji zaplatíme z rozpočtu města. Počítáme s tím, že lávku otevřeme začátkem června, takže určitě ještě chceme stihnout letošní cyklistickou sezonu. To samé platí i pro lávku na Podskalí,“ doplnil místostarosta Strakonic.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Rok 2026 jako Rok české stomatologie: Nový systém pohotovostí, Reforma stomatologie a světový kongres FDI v Praze

12. února 2026  15:47

Archeologové v Jičíně objevili středověký vodní náhon a kamenný most

Archeologové při výzkumu v Ruské ulici v Jičíně objevili dřevěnou konstrukci vodního náhonu, který zřejmě odváděl vodu z tehdejšího Podbranského mlýna...

12. února 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Dům s orlojem v České Kamenici na Děčínsku se stal zapsanou památkou

ilustrační snímek

Dům s orlojem v České Kamenici na Děčínsku je první nově zapsanou památkou v Ústeckém kraji v letošním roce. Informoval o tom na facebooku Národní památkový...

12. února 2026  14:01,  aktualizováno  14:01

Kvalitnější a detailnější obraz. Kraj má první špičkovou magnetickou rezonanci

Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně uvedla do provozu dva nové špičkové...

Baťova nemocnice ve Zlíně koupila špičkový zobrazovací přístroj za 70 milionů korun. Spolehlivěji odhalí poškozené tkáně na srdci, mozku nebo páteři, přinese detailnější vyšetření a zlepší komfort...

12. února 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

